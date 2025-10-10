ON JE ZVEZDINO TAJNO ORUŽJE: Crveno-beli se pohvalili ovim podatkom!

Crvena zvezda lider je Superlige Srbije nakon 11 kola, a najkonstantniji u domaćem prvenstvu bio je po podacima sa zvaničnog sajta kluba Vasilije Kostov.

FOTO: M. Vukadinović

Sedamnaestogodišnjak je sakupio 647 odigranih minuta.

- Tokom zimske pauze, pre nešto manje od godinu dana, mladi vezni fudbaler je prekomandovan u prvi tim. Brzo se Kostov adaptirao na seniorski fudbal, a zatim se posvećenim svakodnevnim napornim radom nametnuo šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću. Već tokom letnjih pripremama je bilo jasno da će Zvezdino dete imati značajnu ulogu u timu u sezoni 2025/26.

Potvrda je usledila brzo, već na početku takmičarske godine. Nakon odigranih devet kola Kostov je upisao najviše mečeva u domaćem prvenstvu. Odigrao je talentovani Zvezdin đak čak devet mečeva tokom kojih je proveo 647 minuta na terenu, najviše od svih prvotimaca našeg kluba. Za to vreme je postigao dva gola i zabeležio tri asistencije, navodi se na zvaničnom sajtu Zvezde.

Vrhunsku formu i veliki talent je pokazao i na evropskoj sceni kada se na utakmici drugog kola Lige Evrope na stadionu "Dragao" protiv Porta upisao u listu strelaca i najavio još bolja izdanja u crveno-belom dresu.

