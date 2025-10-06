Fudbal

NAJVEĆI TRANSFER U ISTORIJI KLUBA! FK Železničar prodao fudbalera u Malme za 2,2 miliona evra

Filip Milošević

06. 10. 2025. u 17:25

Jovan Milosavljević, igrač Železničara iz Pančeva i član nacionalne selekcije U-19, od danas je i zvanično član FK Malme iz Švedske.

FOTO: FK Železničar Pančevo

Ugovor je potpisan na 5 godina, ali će Milosavljević u svom matičnom klubu, Železničaru, ostati do kraja fudbalske polusezone 2025/26.

Prelazak u FK Malme predstavlja najveći transfer u istoriji kluba iz Švedske, u iznosu od 2,2 miliona evra, uz procente od dalje prodaje.

Milosavljević je posle potpisivanja rekao:

– Malo je reći da sam presrećan! Sve što mi se dešava od dolaska u Železničar je ostvarenje mog sna! Svestan sam da su pre svega moje dobre partije u Superligi, poziv za nacionalnu selekciju, ali i kompletan menadžment razlog zbog kojeg sam sada ovde gde jesam. Drago mi je da ću ostati u Železničaru do kraja polusezone i da ću mojim saigračima pomoći da budemo na što višem mestu na tabeli. Zahvaljujem se i njima, kao i kompletnom stručnom štabu i UO FK Železničar na podršci i poverenju!

Zadovoljstvo najvećim transferom u istoriji švedskog kluba, ali i FK Železničar, iskazao je i generalni direktor Bojan Šaranov:

– Za nas koji smo u klubu, sam transfer nije iznenađenje, jer mesecima unazad radimo na izgradnji naših igrača, kroz nacionalno prvenstvo, ali i kroz lični napredak u vođenju karijera. Ponosni smo što je njegov potpis upravo najveći u istoriji kluba, gde ga medijski porede sa Paulom Larssonom, koji je najveća prodaja u istoriji Malmea, gde je kasnije prešao u Ajntraht za 13,5 miliona evra. Moram napomenuti da smo imali i daleko unosnije ponude za Jovana, ali nama kao klubu akcenat je na razvoju i spremi igrača u sredini gde će fudbalski napredovati, a ne na čistoj finansijskoj koristi. Za nas je svaki igrač na prvom mestu i to je naša vizija.

