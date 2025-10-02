Fudbal

NOVI CENTAR U ZVEZDI! Ovo su detalji ugovora

Новости онлине

02. 10. 2025. u 15:14

Nakon povrede Hasijela Rivera uprava Crvene zvezde je brzo reagovala i dovela centra Monaka, Donatasa Motejunasa.

НОВИ ЦЕНТАР У ЗВЕЗДИ! Ово су детаљи уговора

FOTO: EPA

Portal Basketnews donosi detalje dogovora Zvezde i iskusnog centra koji će, prema saznanima istog izvora, sa crveno-belima potpisati tromesečni ugovor.

U pitanju je svojevrsna "pozajmica" jer Litvanac ima ugovor sa Monakom do leta 2026, a Zvezda će pokrivati polovinu njegove plate dok bude igrao za beogradske crveno-bele.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Prošle sezone u Evroligi je na 29 utakmica imao učinak od 6,4 poena, 3,1 skok i 0,9 asistencija.

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZMI 100% BONUSA U POSLEDNJEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNJU PRILIKU!

UZMI 100% BONUSA U POSLEDNjEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNjU PRILIKU!