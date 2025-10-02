NOVI CENTAR U ZVEZDI! Ovo su detalji ugovora

Nakon povrede Hasijela Rivera uprava Crvene zvezde je brzo reagovala i dovela centra Monaka, Donatasa Motejunasa.

FOTO: EPA

Portal Basketnews donosi detalje dogovora Zvezde i iskusnog centra koji će, prema saznanima istog izvora, sa crveno-belima potpisati tromesečni ugovor.

U pitanju je svojevrsna "pozajmica" jer Litvanac ima ugovor sa Monakom do leta 2026, a Zvezda će pokrivati polovinu njegove plate dok bude igrao za beogradske crveno-bele.

Prošle sezone u Evroligi je na 29 utakmica imao učinak od 6,4 poena, 3,1 skok i 0,9 asistencija.

