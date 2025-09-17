BRAT MU JEDVA PREŽIVEO! Novi detalji potresne tragedije koja je šokirala celu Srbiju

Fudbalski i sportski svet potresla je vest o smrti Dejana Milovanovića, koji je preminuo u utorak u Beogradu u 42. godini.

Foto: N.Skenderija

Nesreća se dogodila tokom fudbalske utakmice, na kojoj je Milovanović čak i postigao gol, ali mu je kasnije pozlilo i nije uspeo da preživi.

Boško Janković, možda i najveća zvezda generacije 1984, skrhan je zbog smrti bivšeg saigrača iz Crvene zvezde.

- Naravno da smo svi šokirani! Veliki čovek, zvezdaš, prijatelj, brat, muž... Nažalost, otišao je. Bio je lider, pravi kapiten ekipe. U mlađim selekcijama kluba proveli smo desetak godina. Bio je najtalentovaniji od svih nas, prvi je ušao u seniorski tim, zaista veliki kvalitet. Nažalost, Bog je imao druge planove. Šteta za takvog čoveka da ode tako mlad. Nemam reči – rekao je Boško Janković za "Alo.rs".

Otkrio je Janković i da je nedavno brat Dekija Milovanovića jedva ostao živ.

- Bili smo u kontaktu. Igrali smo fudbal često za veterane. U suštini, viđali smo se često i ništa nije naslućivalo da će skončati ovako. Zaista ne znam da li je imao nekih problema, činilo se da je zdrav. To bolje znaju ljudi iz kluba i njegovog bližeg okruženja. Ono što znam jeste da mu je brat nedavno jedva preživeo, imao je moždani ili srčani udar, nisam siguran – oktrio je čuveni Janković za sport.alo.

Foto: N.Skenderija

I Filip Kaaslica se oprostio od Dekija.

- Teško je bilo igrati protiv tebe. Zadovoljstvo je bilo igrati sa tobom. A velika čast je bila imati te za prijatelja! Počivaj u miru moj dobri Deksa“, napisao je Kasalica uz sliku Milovanovića.

Na tome se Kasalica nije zaustavio, okačio je još jednu poruku.

- I taj slobodni udarac, tvoj zaštitni znak, toliko radosti je doneo i tebi i nama koji smo te gledali i navijali… I taj poslednji si namestio, ali nisi stigao da izvedeš… Voli te brat puno“, poručio je Kasalica kada je saznao da je Milovanoviću pozlilo u trenutku kada je trebalo da izvede korner.

Od njega se oprostio i Marko Perović, nekadašnji fudbaler Zvezde i OFK Beograda, a od 2019. godine započeo je trenersku karijeru.

- Deki moj, hvala ti za sve trenutke koje smo delili. Nikad te neću zaboraviti. Počivaj u miru“, napisao je Perović.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja