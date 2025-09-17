ZVEZDA SPREMILA IZNENAĐENJE! Prvih sto kupaca karata za Seltik dobijaju...
FK Crvena zvezda će obradovati svoje navijače pred meč sa Glazgov Seltikom u Ligi Evrope.
Saopštenje kluba iz Ljutice Bogdana 1a prenosimo u celosti:
"Zvezda pripremila iznenađenje uz karte za Seltik
Crvena zvezda obaveštava navijače da prodaja ulaznica za utakmicu Lige Evrope protiv Seltika počinje u četvrtak 18. septembra na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“. Za prvih 100 kupaca klub je pripremio posebno iznenađenje, po dve ulaznice za duel košarkaša Crvene zvezde protiv CSKA iz Moskve, za severnu tribinu, nivo 400.
Evropski spektakl protiv škotskog velikana igra se u sredu 24. septembra od 21 čas. Navijači koji do sada nisu obezbedili svoje ulaznice moći će to da učine od četvrtka i na blagajnama Marakane, uz već dostupnu opciju kupovine ONLAJN putem.
Podrška sa tribina oduvek je bila najveća snaga Crvene zvezde, a sigurni smo da će i ovoga puta crveno-beli imati veliku podršku od početka evropske jeseni.
Cene pojedinačnih ulaznica su sledeće:
Sever/Jug - 1200 dinara
Istok - 2200 dinara
Zapad - 2600 dinara
Tribina “Siniša Mihajlović” - 8000 dinara
Pored pojedinačnih ulaznica za sve predstojeće utakmice, aktivni članovi imaju ekskluzivnu priliku da obezbede karte za sva četiri meča po ceni od tri!
Cene su sledeće:
Sever/Jug - 3600 dinara
Istok - 6600 dinara
Zapad - 7800 dinara
Tribina “Siniša Mihajlović” - 24000 dinara
Zvezda je porodica, vidimo se na Marakani!", ističu crveno-beli.
