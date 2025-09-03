KAKVE CENE! Crvena zvezda donela odluku, ovoliko košataju karte za utakmice Lige Evrope sa Seltikom, Lilom, bivšom Steauom i Seltom!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda sigurno su obradovale "delije".
Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:
"Karte za sve utakmice Lige Evrope u prodaji
Crvena zvezda obaveštava navijače da su ulaznice za sve utakmice ligaške faze Lige Evrope na stadionu „Rajko Mitić“ od danas dostupne putem onlajn prodaje.
Prvotimce Zvezde očekuje osam sjajnih mečeva, od toga četiri na Marakani kada će se sastati sa Seltikom, Lilom, FKSB i Seltom. Svi zvezdaši koji žele da podrže crveno-bele i budi uz njih na mečevima protiv evropskih rivala mogu već sada da obezbede svoju kartu za svaku od predstojećih utakmica putem interneta, brzo i jednostavno, bez čekanja u redovima.
Cene pojedinačnih ulaznica su sledeće:
Sever/Jug - 1200 dinara
Istok - 2200 dinara
Zapad - 2600 dinara
Tribina “Siniša Mihajlović” - 8000 dinara
Pored pojedinačnih ulaznica za sve predstojeće utakmice, aktivni članovi imaju ekskluzivnu priliku da obezbede karte za sva četiri meča po ceni od tri! Sve što je potrebno jeste da odaberete sedište i označite aktivnu članarinu za koju vezujete kupovinu. Cene su sledeće:
Sever/Jug - 3600 dinara
Istok - 6600 dinara
Zapad - 7800 dinara
Tribina “Siniša Mihajlović” - 24000 dinara
Takođe, podsećamo sve zvezdaše da je u prodaji i dalje premijum sezonska ulaznica, koja je jedna karta za sve Zvezdine mečeve na domaćem terenu, utakmice Superlige Srbije, nacionalnog kupa, duele ligaške faze evropskog takmičenja, kao i potencijalnog proleća u Evropi. Premijum sezonsku svi zainteresovani mogu obezbediti ONLAJN putem, kao i u Servisu za članstvo.
Budite uz Crvenu zvezdu na evropskom putu, očekuju nas nezaboravne noći na Marakani!", ističu crveno-beli.
