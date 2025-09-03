Fudbal

TSC SE POJAČAO: Ekipa iz Bačke Topole dovela bivšeg igrača Partizana

Танјуг

03. 09. 2025. u 12:39

FUDBALSKI reprezentativac Severne Makedonije Bojan Dimoski potpisao je ugovor sa TSC-om, saopštio je danas klub iz Bačke Topole.

FOTO: FK Partizan

Ovaj 23-godišnji levi bek je u klub sa severa Srbije stigao iz Akrona iz Toljatija. On je drugi deo prošle sezone proveo na pozajmici u Partizanu, a za crno-bele je odigrao samo četiri utakmice.

Dimoski je pre Akrona nastupao za Teteks, Vardar i Akademiju Pandev.

Za reprezentaciju Severne Makedonije odigrao je 20 utakmica.

