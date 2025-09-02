CRVENA ZVEZDA IMA VELIKI RAZLOG DA ČASTI! Najnovije vesti sa Marakane će obradovati sve "delije"

Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda će obradovati sve "delije".

FOTO: FK Crvena zvezda

Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:

"Zvezda protiv Železničara slavi rođendan Marakane, ulaz je besplatan



Fudbaleri Crvene zvezde će u okviru osmog kola nacionalnog prvenstva dočekati ekipu Železničara u nedelju, 14. septembra na stadionu “Rajko Mitić”, a ulaz za sve navijače biće besplatan!

Kapije stadiona “Rajko Mitić” će biti otvorene za sve posetioce kada ćemo upravo na meču protiv ekipe iz Pančeva proslaviti 62. rođendan naše Marakane.

Pozivamo sve zvezdaše da dođu u što većem broju, pruže podršku izabranicima trenera Vladana Milojevića i da zajedno još jednom uživamo u porodičnoj atmosferi za pamćenje.

Vidimo se na Marakani!", ističu iz tabora srpskog šampiona.

