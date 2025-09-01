KAKAV OBRT! Aleksandar Mitrović se vraća u Evropu, ali tamo gde ga niko nije očekivao

Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović već nedeljama unazad se nalazi na izlaznim vratima Al Hilala, a sada bi konačno njegov povratak u Evropu mogao i da se dogodi.

Rekorder po broju golova u dresu reprezentacije Srbije bi u finišu letnjeg prelaznog roka mogao da napusti Al Hilal i da pređe u Fenerbahče, navode određeni turski mediji.

Navodno, Al Hilal je Fenerbahčeu ponudio Mitrovića u zamenu za marokanskog napadača Jusefa En Nesirija, koji od prošlog leta brani boje turskog velikana.

Kako se navodi, Mitrović je spreman da spakuje kofere i krene put Istanbula, Fenerbahče ne bi imao ništa protiv ove razmene, pa sada sve pada na En Nesirija i njegovu odluku o tome da li je spreman da ode u Saudijsku Arabiju.

Tako da će Mitrović izgleda put Bosfora, iako je bila izvesnija Engleska, pa i Španija i Italija Srbin će završiti u Istanbulu.