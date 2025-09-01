Fudbal

KAKAV OBRT! Aleksandar Mitrović se vraća u Evropu, ali tamo gde ga niko nije očekivao

Новости онлине

01. 09. 2025. u 10:59

Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović već nedeljama unazad se nalazi na izlaznim vratima Al Hilala, a sada bi konačno njegov povratak u Evropu mogao i da se dogodi.

КАКАВ ОБРТ! Александар Митровић се враћа у Европу, али тамо где га нико није очекивао

FOTO: Profimedia

Rekorder po broju golova u dresu reprezentacije Srbije bi u finišu letnjeg prelaznog roka mogao da napusti Al Hilal i da pređe u Fenerbahče, navode određeni turski mediji.

Navodno, Al Hilal je Fenerbahčeu ponudio Mitrovića u zamenu za marokanskog napadača Jusefa En Nesirija, koji od prošlog leta brani boje turskog velikana.

Kako se navodi, Mitrović je spreman da spakuje kofere i krene put Istanbula, Fenerbahče ne bi imao ništa protiv ove razmene, pa sada sve pada na En Nesirija i njegovu odluku o tome da li je spreman da ode u Saudijsku Arabiju.

Tako da će Mitrović izgleda put Bosfora, iako je bila izvesnija Engleska, pa i Španija i Italija Srbin će završiti u Istanbulu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EUFORIJA ZABRANJENA: Rukometaši Partizana ne žele da ih opusti plus četiri iz prvog meča sa češkom Karvinom
Ostali sportovi

0 0

EUFORIJA ZABRANJENA: Rukometaši Partizana ne žele da ih opusti plus četiri iz prvog meča sa češkom Karvinom

REZULTAT pre igre. Strateg rukometaša Partizana Đorđe Ćirković kada pogleda na semafor postaje spokojniji pred revanš utakmicu superkvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope sa Karvinom. Crno-beli su tek u poslednja tri minuta uspeli da steknu lep kapital (31:27) pred drugu, odlučujuću utakmicu, 6. septembra u Češkoj. Iskusni stručnjak veruje da će crno-beli u uzvratnom meču odigrati mnogo bolje nego preksinoć na praznoj Banjici.

01. 09. 2025. u 11:11

Politika
Tenis
Fudbal
DOSTOJEVSKI O SRBIMA: Postoje dve Srbije - iz ruske krvi, koja je prolivena u Srbiji, izrašće i srpska slava

DOSTOJEVSKI O SRBIMA: Postoje dve Srbije - iz ruske krvi, koja je prolivena u Srbiji, izrašće i srpska slava