KAKAV OBRT! Aleksandar Mitrović se vraća u Evropu, ali tamo gde ga niko nije očekivao
Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović već nedeljama unazad se nalazi na izlaznim vratima Al Hilala, a sada bi konačno njegov povratak u Evropu mogao i da se dogodi.
Rekorder po broju golova u dresu reprezentacije Srbije bi u finišu letnjeg prelaznog roka mogao da napusti Al Hilal i da pređe u Fenerbahče, navode određeni turski mediji.
Navodno, Al Hilal je Fenerbahčeu ponudio Mitrovića u zamenu za marokanskog napadača Jusefa En Nesirija, koji od prošlog leta brani boje turskog velikana.
Kako se navodi, Mitrović je spreman da spakuje kofere i krene put Istanbula, Fenerbahče ne bi imao ništa protiv ove razmene, pa sada sve pada na En Nesirija i njegovu odluku o tome da li je spreman da ode u Saudijsku Arabiju.
Tako da će Mitrović izgleda put Bosfora, iako je bila izvesnija Engleska, pa i Španija i Italija Srbin će završiti u Istanbulu.
