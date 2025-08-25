FRKA NA KIPRU PRED ZVEZDA - PAFOS! Domaćinima uopšte nije svejedno!

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra u utorak, navijači crveno-belih mogu da sa optimizmom čekaju taj meč. Sa druge strane, Kipranima baš i nije svejedno...

Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, "delije" su dobile sjajnu vest - em su se najveće letošnje pojačanje Marko Arnautović, kao i Nemanja Radonjić, dovoljno oporavili da sa ekipom krenu na revanš, em se u tim vraćaju Rodrigao i Krunić, koji zbog kartona nisu mogli da igraju u prvom susretu.

Naravno, povratak tako važnih članova srpskog prvaka unose nemir u kiparsku ekipu...

Priznanje o tome je, samo delimično, moglo da se čuje na konferenciji za medije koju je Pafos održao ovog ponedeljka.

Na njoj je trener Huan Karlos Karsedo ovako govorio:

- Zahvalni smo što smo ovde (u predvorju Lige šampiona). Srećni smo zbog sebe i naših navijača - počeo je on, pa potom bio upitan "gde će se utakmica odlučiti".

- Znamo da će sada biti teže nego u Beograda. Poštujemo protivnika, ali se ne plašimo. Počećemo utakmicu kao da je 0:0. Uvereni smo da možemo da se kvalifikujemo.

Optimizam ne manjka, ali...

Sam Karsedo priznaje da su stvari sada drugačije kada se Zvezdi vraćaju neki "glavni šrafovi":

- Da li nam se planovi (igre menjaju? Pa, svesni smo da će se neki od njihovih igrača vratiti... Radimo vredno od početka i verujemo u to. Učinićemo sve da prođemo dalje.

A o tome da li će praviti izmene u svojoj ekipi i koliko je spreman povređeni kapiten Tanković, kaže:

- Analizirali smo prvu utakmicu, videli smo naše dobre i loše strane. Nadam se da će ceo sastav biti dostupan, verujem u sve igrače.

Na kraju je imao poruku za navijače:

- Najvažnije je da tim i publika budu zajedno. Utorak bi mogao biti poseban dan, ono što im moram svima reći je da uživaju - zaključio je Karsedo.

