"UPALI SMO U NEKI HAOS" Trener Železničara imao šta da kaže nakon pobede nad Radnikom

Železničar je savladao Radnik u Surdulici rezultatom 2:1 u meču šestog kola Mozzart Bet Super lige Srbije, a zadovoljstvo zbog trećeg uzastopnog trijumfa nisu krili trener Radomir Koković, i strelci Sava Petrov i Janko Jevremović.

FOTO: Železničar Pančevo

Koković je svestan da njegov tim nije odigrao najbolje što može, međutim, tri boda se pišu.

– Poveli smo početkom drugog poluvremena, posle toga smo upali u neki haos, donosili smo loše odluke, brzali smo, malo smo gubili pozicije, zbog toga smo trpeli. Stajali smo niže nego što bih ja to voleo, nego što treniramo. Mogli su da nas kazne dodatno i posle izjednačujućeg gola. Međutim, konsolidovali smo se, napravili par izmena i dali taj drugi gol negde baš na vreme, pred nadoknadi. Igrači koji su ušli sa klupe doneli su nam intenzitet, doneli su nam ono što nam je falilo kad smo počeli da padamo sa energijom. Tako da kad se podvuče crta mogu svakako da budem zadovoljan sa tri boda. Čestitam igračima – rekao je Koković.

Petrov je dao peti gol u ovoj sezoni.

– Utisci su uvek lepi kad se pobedi, pobedili smo na jednom teškom gostovanju. Na kraju smo dali taj pobedonosni gol, što je onako najslađe, tako da mislim da će nam ova pobeda mnogo značiti – kazao je Petrov.

Čovek odluke bio je Jevremović, koji je zatresao mrežu u finišu meča i upisao svoj prvenac u Super ligi.

– Utisci su fenomenalni, mislim da smo zaslužili kao ekipa da osvojimo tri boda. U prvom kolu sam propustio tu šansu da rešim utakmicu, sada je konačno došlo to na naplatu. Nastavio sam da radim naporno i nadam se da će biti još bolje – istakao je Jevremović.

Proslava gola je bila veoma burna.

– Prvo nisam znao gde ću, onda sam video celu klupu da trči ka meni, prosto osećaj je neverovatan – dodao je Jevremović i poručio da pogodak posvećuje svom ocu.

Železničar posle ove pobede ima 11 bodova i zauzima četvrto mesto na tabeli. U narednoj rundi dočekuje Spartak iz Subotice.