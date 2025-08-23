PREMIJER LIGA: Brentford slavio za Den Tanu, Bornmut i Barnli sigurni kod kuće
Fudbalski klub Brentford oprostio se danas od nedavno preminulog Dobrivoja Tanasijevića Den Tane, minutom aplauza pre početka utakmice drugog kola Premijer lige u kom je kod kuće savladao Aston Vilu rezultatom 1:0.
Den Tana je bio član upravnog odbora Brentforda skoro tri decenije, a takođe je obavljao i funkciju predsednika popularnih "pčela".
Tana, poznati biznismen i sportski radnik, nekadašnji predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda, preminuo je prošle subote u 90. godini.
Pobedu Brentfordu protiv Aston Vile doneo je Dango Uatara golom u 13. minutu.
Rezultati 2. kola Premijer lige: Brentford - Aston Vila 1:0, Bornmut - Vulverhempton 1:0, Barnli - Sanderlend 2:0, Mančester Siti - Totenhem 0:2. Večeras: Arsenal - Lids.
Juče: Vest Hem - Čelsi 1:5.
Sutra: Kristal Palas - Notingem Forest, Everton - Brajton, Fulam - Mančester Junajted. U ponedeljak: Njukasl - Liverpul.
