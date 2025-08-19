FUTSALERI PARTIZANA SE VRAĆAJU! Nova sezona počela velikom crno-belom žurkom

Posle tromesečne pauze, futsaleri Partizana se vraćaju na teren s jasnim ciljem – osvajanje prvog mesta u Drugoj ligi Srbije.

FOTO: Futsal klub Partizan

Početak sezone obeležen je velikom crno-belom žurkom u bašti Kluba sportista na stadionu Partizana. Ovaj događaj bio je savršena prilika da se, uz sjajnu atmosferu i energiju tima, zvanično predstave novi dresovi i sezonske ulaznice.

Program je vodio Luka Tešanović koji je razgovarao sa predsednikom kluba Nenadom Masalom i novim trenerom Igorom Šošom.

Bašta je za ovu priliku bila uređena u bojama kluba, uz navijačke pesme sa di-džej pulta, crno-bele aksesoare i mafine sa grbom Futsal kluba Partizan. Žurci su prisustvovale i odbojkašice koje su prve prošetale u novim dresovima, pokazujući da je Partizan više od kluba.

Nenad Masal, predsednik Futsal kluba Partizan, istakao je ambicije tima:

- Ulazimo u novu sezonu sa jasnim ciljem – da nastavimo put ka evropskoj eliti.



Govoreći o novim dresovima, Masal je naglasio: "Partizanovi igrači su uvek bili gospoda, pa je bilo logično da naš tehnički partner deli iste vrednosti. Verujem da smo pogodili ukus naših navijača, koji su poznati po prefinjenom stilu. Pripremamo i jedno posebno iznenađenje koje će ih oduševiti.

Predsednik crno-belih je najavio i novine u vezi sa sezonskim ulaznicama:

- Za klub kao što je Partizan, svaki detalj je važan. Pored standardnih sektora, ove sezone prvi put će u prodaji biti numerisane sezonske ulaznice za ložu, jer želimo da obezbedimo još veći komfor onima koji nas najviše podržavaju.

Klub je zakazao četiri prijateljske utakmice – protiv ekipa iz Požarevca, SAS Zrenjanina, Hrama i Loznice. Kruna priprema biće turnir u Gracu, gde će Partizan odmeriti snage s domaćinom, Rijekom i Sarajevom.

- Taj turnir će nam biti odličan pokazatelj da li smo spremni za sve izazove i da li nam nedostaje neka sitnica kako bismo ostvarili naš glavni cilj – da cela Prva liga Srbije ove sezone bude u znaku Partizana - poručio je Masal.

Prvi trening futsaleri Partizana imaće u sredu, 20. avgusta 2025. godine, čime zvanično počinje sezona.

