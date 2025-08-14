ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a evropska kuća fudbala rešila je da dan kasnije izrekne kaznu zbog dešavanja na tribinama tokom megdana ova dva kluba. Nije trebalo dugo Poljacima da reaguju i to tako - da "Albanci čupaju kosu".

Foto: ATA images

Podsetimo, Crvena zvezda i Leh su se prošle nedelje sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.

Pristalice poljskog kluba su ne samo zdušno bodrile svoje ljubimce, već su na "udarnom" mestu svoje tribine istakli transparent na srpskom jeziku.

I to ne bilo koji.

Čak ne ni sa klasičnom, belom pozadinom.

Naime, navijači Leha su na dugačkoj srpskoj trobojci ispisali:

"Kosovo je Srbija!"

Taj transparent je tokom čitavog meča krasio tribinu Lehovih pristalica, oduševivši i srpsku sportsku javnost, a naravno i same goste sa Marakane, koji su se i javno zahvalili:

- Dziękuję, Lech Poznan - poručili su iz Zvezde putem društvenih mreža, a ta poruka je bila od srca: "Hvala, Leh".

Za to vreme, u Prištini je kuljao bes zbog istine koja je navedena na transparentu (i Zvezdine zahvalnosti sportskom suparniku).

Tako je prištinski dnevnik "Koha ditore" pod naslovom "Skandal u Ligi šampiona, Zvezda se zahvaljuje Poljacima na transparentu Kosovo je Srbija“ isticao da je "Poljska bila među prvim zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova 2008. godine, ali deo poljskih navijača i dalje podržava srpske narative o kosovskom pitanju".

A kuknjava lažne države - čula se do Niona, gde je sedište evropske kuće fudbala.

Albanski medij iz Prištine, Koha ditore, skandalom naziva transparent navijača Leha / Skrinšot / Koha ditore

Pomenuti albanski medij je pozivao na sav glas na kažnjavanje ("UEFA je dosledno izricala novčane kazne i sankcije klubovima ili federacijama za slične incidente") i...

Evropska kuća fudbala je u sredu izrekla kaznu.

Naime, Leh će morati da plati 10.000 evra zbog ovog transparenta, koji je opisan kao "poruka kojoj nije mesto na sportskom događaju".

Uz to, 8.000 evra poljski klub je kažnjen zbog blokiranja prolaza na tribinama, a sa 30.000 zbog korišćenja pirotehnike. Ona je i razlog za dvogodišnju uslovnu kaznu u vidu zatvaranja "Tribine 2", ukoliko navijači pomenute ekipe iz Poznanja u tom periodu ponovo budu koristili pirotehnička sredstva.

Ali, kažnjena je i poljska Jagjelonja, takođe zbog istog transparenta "Kosovo je Srbija", i to na meču sa srpskim klubom, FK Novi Pazar, pa su se u toku jučerašnjeg dana oglasili udruženi poljski navijači.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti, a u njemu se otkriva da je Fudbalski savez lažne države Kosovo prijavio poljske klubove evropskoj kući fudbala.

Evo i kako glasi to saopštenje poljskih navijača:

"Branioci evropskih vrednosti, Leh i Jagelonja, moraju da plate zajedno 90.000 evra, uz pretnju zatvaranjem stadiona, kriminalcima UEFA zbog podrške srpskom Kosovu i širenja patriotskih slogana. Doušnici iz Fudbalskog saveza Kosova podneli su žalbu tražeći kaznu za naše klubove zbog istine, poznate širom Evrope, da je Kosovo Srbija!

Kosovo je Srbija!



