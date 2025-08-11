"STVARNO MISLIM TO ŠTO KAŽEM!" Vladan Milojević pred Crvena zvezda - Leh Poznanj ima važno upozorenje

CRVENA zvezda se sprema za revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Leha iz Poznanja. Povodom ovog meča novinarima se obratio trener crveno-belih Vladan Milojević.

Foto: Printskrin Youtube/Crvena zvezda

Strateg šampiona Srbije je istakao da ne razmišlja o rezultatu i ekipa će igrati kao da se igra samo jedan meč.

- Znate šta, ja sam rekao to je samo bilo prvo poluvreme. Mene rezultat ne interesuje. Igramo kao da je jedna utakmica. Sve su nam misli usmerene na ovu utakmicu i izlazimo u najjačem sastavu - rekao je Milojević.

Otkrio je i kakvo je stanje sa Mirkom Ivanićem koji ima lakši problem sa povredom.

- Ivanić juče nije trenirao, bio je na terapiji zbog male povrede, a danas ćemo odlučiti da li će igrati. Zdravlje igrača mi je najvažnije i bilo kakav rizik ako bude - nećemo rizikovati. U svakom slučaju videćemo danas posle treninga.

On nije želeo da precizira da li će se kao u Poznanju Šerif Endijaj i Bruno Duarte opet zajedno naći na terenu.

Ne želi da diže euforiju, jer je svestan da je rival kvalitetan.

- Nema euforije, niti treba da vlada. Ovo su evropske utakmice, Leh je ozbiljna ekipa, dobro vođena sa jako dobrim trenerom. U ovom trenutku je potrebno da se usresredimo na sutrašnju utakmicu. Jednostavno, ništa nismo još uradili. Stvarno mislim to što kažem.

Očekuje dosta agresivni Leh s obzirom na to da šampion Poljske mora da juri rezultat.

- Sami ste rekli. Sigurno da je ovo utakmica gde očekujemo da Leh igra agresivnije i ofanzivnije, tako da treba da obratimo pažnju. Ne mogu da uđem u to kako će izaći na utakmicu, ali imaju jako dobrog trenera i bićemo obazrivi.

Iako je Zvezda igrala dobro u gostima, svestan je da je bilo grešaka.

- Fudbal je igra grešaka, nije stvar šta treba popraviti ili ne. Brža igra veznog reda i pas - mora da bude bolje. Ali, ne bismo mogli da grešimo jedino da igramo sami. Sve zavisi kakvog protivnika imate, koliko vas stiska, sve to ulazi u obzir. Utakmica koja je odigrana u Poljskoj je za zaborav i o tome više ne razmišljamo.

Pozvao je na oprez.

- Igrači su svesni, odigrali smo dosta ovakvih utakmica. Vraćamo se na početak i pitanje o euforiji. Efekat "Marakane", rezultati... Ne treba da obraćamo pažnju na to, nego samo na ono što ćemo prikazati na terenu. Ponoviću, Leh je ozbiljna, jako dobra ekipa koja je osvojila prvenstvo Poljske. Jako dobar stručni štab imaju, iskusnog trenera. Neće nam biti lako i svako drugo razmišljanje mi se ne dopada.

Pored Ivanića problem sa povredom ima i Marko Arnautović.

- Videćemo danas, Marko ima mali problem sa povredom. Videćemo kakva je situacija i koliko ćemo moći da ga koristimo i da li ćemo moći uopšte da ga koristimo.

Otkrio je da uopšte ne razmišlja o narednom potencijalnom protivniku - pobedniku meča Pafos - Dinamo Kijev (šampion Kipra kao gost slavio sa 1:0).

- Biću krajnje iskren, interesuje me samo utakmica sa Lehom i samo o tome razmišljam.

"Marakana" će biti praktično ispunjena do poslednjeg mesta, a Milojević je iskoristio priliku da se zahvali navijačima na tome.

- Hvala svim ljubiteljima fudbala i navijačima Crvene zvezde. Očekuje nas teška utakmica i stvarno bih pozvao da dođu i da nam pomognu. Igrači su to zaslužili. Nadam se da ćemo opravdati poverenje.

Mnogo igrača je dobilo šansu da igra od starta sezone. Posebno je to bilo upečatljivo na utakmici protiv TSC-a, gde je dosta mladih fudbalera bilo na terenu.

- Ne znam šta će se dogoditi u budućnosti oko odlaganja utakmica, ali imam poverenje u momke, treniraju i vredno rade. Imam uvid u njihove kvalitete i fizičku pripremu i to meni i stručnom štabu daje nadu i mogućnost da im pružimo šansu. Protiv TSC-a smo odigrali sa mladim timom i zbog toga mi je bitno da i oni znaju da su greške sastavni deo sazrevanja, ali motiv koji imaju i želja za pobedom je nešto što moraju da imaju. Biće još utakmica i prostora da svaki minut iskoriste na najbolji način.

Za kraj se osvrnuo i na Radeta Krunića koji je u Poznanju dobio žuti karton i ako se nađe još jednom u sudijskoj beležnici propustiće prvi naredni meč. To bi mogao biti problem za crveno-bele s obzirom na to da iskusni vezista igra sjajno od početka sezone.

- Dobro pitanje ste mi postavili, treba da obratimo pažnju. Utakmice su pune adrenalina, ne bi trebalo da dobijamo, jeftine žute kartone. Rade je iskusan igrač, složiću se, odigrao je dobru utakmicu. Svestan je on... šta god da vam kažem, živa je utakmica, ako bude morao da ga dobije, neka ga dobije. Vodimo računa, ali šta da radimo, fudbal je to - zaključio je Milojević.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Leh igra se u utorak od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“