Fudbal

SRBIJA SE RADUJE: Evo ko prenosi utakmicu Crvena zvezda - Leh Poznanj u borbi za Ligu šampiona

Časlav Vuković

11. 08. 2025. u 13:55

CRVENA zvezda u utorak igra revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv poljskog Leha, a poznato je i gde može da se gleda ta utakmica.

FOTO: Profimedia

Duel na stadionu "Rajko Mitić" počinje u 21 sat, uz direktan prenos na TV Arena premium 1 i RTS 1.

Takođe, čitaoci "Novosti" imaće priliku da ovaj duel prate u prenosu uživo na sportskim stranicama našeg poratala.

Podsetimo, Crvena zvezda je trijumfovala u Poznanju sa 3:1 i na dobrom putu je da obezbedi plasman u plej-of Lige šampiona.

