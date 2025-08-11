SRBIJA SE RADUJE: Evo ko prenosi utakmicu Crvena zvezda - Leh Poznanj u borbi za Ligu šampiona
CRVENA zvezda u utorak igra revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv poljskog Leha, a poznato je i gde može da se gleda ta utakmica.
Duel na stadionu "Rajko Mitić" počinje u 21 sat, uz direktan prenos na TV Arena premium 1 i RTS 1.
Takođe, čitaoci "Novosti" imaće priliku da ovaj duel prate u prenosu uživo na sportskim stranicama našeg poratala.
Podsetimo, Crvena zvezda je trijumfovala u Poznanju sa 3:1 i na dobrom putu je da obezbedi plasman u plej-of Lige šampiona.
Crvena zvezda i Leh Poznanj su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, ali pred taj revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra u utorak od 21 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su se pobrinule da pažnju usmere i na stvari koje nemaju direktne veze sa fudbalom.
