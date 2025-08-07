ZVANIČNO: Crvena zvezda prodala defanzivca

DOK se slavi pobeda Crvene zvezde nad Lehom (3:1), crveno-beli su ostali bez levog beka Ebenezera Anana koji je napustio klub.

FOTO: N. Skenderija

Fudbaler iz Gane je potpisao ugovor sa francuskim drugoligašem Sent Etejnom, koji je šampionu Srbije za ovaj transfer platio 2.000.000 evra.

- Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-belih Ebenezer Anan novi fudbaler francuskog Sent Etjena. Mi mu se zahvaljujemo i želimo sreću u nastavku karijere - napisali su crveno-beli na Instagramu.

Ovaj 22-godišnjak je za Zvezdu odigrao 20 utakmica i ostvario je učinak od jednog gola i četiri asistencije.

Ebenezer Anan je sa Sent Etjenom potpisao ugovor do 2028. godine i zadužio je dres sa brojem 19.

