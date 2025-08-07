Fudbal

ZVANIČNO: Crvena zvezda prodala defanzivca

Časlav Vuković

07. 08. 2025. u 11:02

DOK se slavi pobeda Crvene zvezde nad Lehom (3:1), crveno-beli su ostali bez levog beka Ebenezera Anana koji je napustio klub.

ЗВАНИЧНО: Црвена звезда продала дефанзивца

FOTO: N. Skenderija

Fudbaler iz Gane je potpisao ugovor sa francuskim drugoligašem Sent Etejnom, koji je šampionu Srbije za ovaj transfer platio 2.000.000 evra.

- Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-belih Ebenezer Anan novi fudbaler francuskog Sent Etjena. Mi mu se zahvaljujemo i želimo sreću u nastavku karijere - napisali su crveno-beli na Instagramu. 

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Ovaj 22-godišnjak je za Zvezdu odigrao 20 utakmica i ostvario je učinak od jednog gola i četiri asistencije.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Ebenezer Anan je sa Sent Etjenom potpisao ugovor do 2028. godine i zadužio je dres sa brojem 19.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda