ZVANIČNO: Crvena zvezda prodala defanzivca
DOK se slavi pobeda Crvene zvezde nad Lehom (3:1), crveno-beli su ostali bez levog beka Ebenezera Anana koji je napustio klub.
Fudbaler iz Gane je potpisao ugovor sa francuskim drugoligašem Sent Etejnom, koji je šampionu Srbije za ovaj transfer platio 2.000.000 evra.
- Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-belih Ebenezer Anan novi fudbaler francuskog Sent Etjena. Mi mu se zahvaljujemo i želimo sreću u nastavku karijere - napisali su crveno-beli na Instagramu.
Ovaj 22-godišnjak je za Zvezdu odigrao 20 utakmica i ostvario je učinak od jednog gola i četiri asistencije.
Ebenezer Anan je sa Sent Etjenom potpisao ugovor do 2028. godine i zadužio je dres sa brojem 19.
