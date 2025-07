FUDBALER IZ KAMERUNA ZA BUDUĆNOST KLUBA: Kufre Eta stigao iz CSKA u FK Vojvodina

KUFRE Eta (21), dojučerašnji defanzivac CSKA 1948 iz Sofije, novi je stub odbrane Novosađana.

N.Mihajlović

Mladi fudbaler iz Kameruna je potpisao ugovor sa Vojvodinom do leta 2029. godine i označen kao pojačanje.

Čelnici sportskog sektora kluba sa „Karađorđa“ su zapazili odličnog, perspektivnog štopera na kontrolnoj utakmici sa CSKA tokom priprema u Austriji, i posle četiri sedmice ga doveli su svoje redove.

– Na toj utakmici nisam ni pomišljao da ću poneti dres Vojvodine- kaže Eta.- Nije to bio lak, već duel pun tempa, oba tima su bila na dobrom nivou za tu fazu priprema a Vojvodina mi se svidela. Pre svega način na koji igra, borbenost, kako grade igru, vodila je dva puta…

Prvi utisci o klubu i gradu, posle dvodnevnog boravka u Novom Sadu, su, kako naglašava, prelepi.

- Video sam i veličinu kluba na svakom koraku, oduševljen sam i uz sve to, Novi Sad je prelep grad. Čast mi je. Velika zahvalost treneru i svima u Vojvodini što su mi omogućili da budem deo ovakvog kluba i tima. Jedva sam dočekao da počnem sa treninzima. Očekivanja su da će Eta debitovati za desetak dana, kada Vojvodina gostuje OFK Beogradu.

- Imamo dovoljno vremena do sledeće utakmice. Rad, trening, upoznavanje sa ekipom, sve ono što je sada ključno, a za to je na raspolaganju čak deset dana. Dovoljno da se sve složi. Odradio sam pripreme, maksimalno sam spreman i tu neće biti problema. Moj potpuni fokus je samo na Vojvodini. Želim da pomognem timu na najbolji mogući način, a to će ujedno da donese i meni da se razvijam kao igrač- kaže Eta.