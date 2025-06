ZVEZDAN TERZIĆ GRMI! "Ono u Albaniji je bilo mučenje, goru utakmicu nisam gledao"

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić govorio je o raznim temama u velikom intervju za "Sportal".

Posebno je zanimljiv bio onaj deo gde je govorio o reprezentaciji Srbije kojoj predviđa plasman na Svetsko prvenstvo, ali igra iz Tirane mu se ne sviđa.

- Ja mislim da ide. Imamo relativno povoljnu grupu za nas. Okej, Engleska je nesumnjivi favorit, ali mislim da smo mnogo kvalitetniji od Albanije. Odigrali smo tu utakmicu u Albaniji, koja nikog nije zadovoljila po kvalitetu. Ne znam kada sam odgledao goru fudbalsku utakmicu, ono je bilo mučenje za gledanje, a posle utakmice svi zadovoljni rezultatom. I Srbija i Albanija. To govori koliko su u stvari svi bili opterećeni zbog tog pritiska, politike, da se ne izgubi. Svi su bili srećni, samo da se ne izgubi… Utakmica nikakva, loša, svi zadovoljni, nisu poraženi. A gledano fudbalski, može Srbija da bude zadovoljna sa bodom. To je jedino vruće gostovanje koje imamo. Uzeli smo bod, nismo izgubili, znači nismo favorizovali Albance u startu. Čekamo ih kući, očekujemo da ćemo ih pobediti. I naravno, ja realno očekujem da kao drugoplasirani kroz baraž prođemo na šampionat.

Terzić je potkačio i Hrvate, odnosno njihov šampionat za koji misli da je lošiji od srpskog.

- Doći će trenutak kada će se pojaviti neka dobra generacija u Partizanu, kada ćemo mi zbog spleta okolnosti nekih ostati bez titule. Evo, imate situaciju u Hrvatskoj da je Dinamo, koji je dobro igrao u Ligu šampiona, izgubio titulu u Hrvatskoj, čije je prvenstvo, pratio sam ga, ispod kvaliteta Mozzart Bet Superlige Srbije. Mnoge utakmice sam gledao, Rijeka, Hajduk, Dinamo, toliko poraza, toliko neke prosečnosti, da je to neverovatno. I u toj ligi Dinamo nije uzeo šampionsku titulu. Tako da, eto, može se desiti, iako je sigurno najmoćniji klub sa najvećim budžetom i najboljim igračima. Imaju Baturinu i Sučića. Neverovatno je da izgube titulu, a desilo seo. Tako da i to je neka opomena nama da se ne opuštamo. Iako smo i bolji, moćniji, kvalitetniji, sa većim budžetom, nećemo se opuštati, pa da nas uhvate na spavanju - rekao je Zvezdan Terzić za Sportal.

Nastavio je u istom ritmu.

- Naša liga je kvalitetnija od Hrvatske. Isto tako, mislim da se u završnici prvenstva u Superligi pokazalo da ima kvaliteta i da ovaj sistem takmičenja nije loš. Poslednje kolo je bilo možda jedno od najboljih u poslednjih deset godina. Toliko neizvesnosti, toliko kvalitetnih utakmica, toliko dobrih golova, da su se iz minuta u minut pratile utakmice sa četiri stadiona. Stvarno, to što su prikazali, pre svega OFK Beograd, Novi Pazar i Kragujevac, TSC i Partizan, Vojvodina. Stvarno je neverovatno, da su se iz minuta u minut menjale tabele i ko ide u Evropu. I pokazalo se da sistem takmičenja nije presudan za kvalitet. To je šminka. Podsetiću, kada sam bio predsednik Fudbalskog saveza u periodu od 2005. do 2008. godine, mi smo tada smanjili ligu na 12 klubova, upravo iz razloga želje da se koncentriše kvalitet.

Terzić ima jasan stav.

- Međutim, ništa nam kvalitetno nije donelo i vratili smo ponovo na 16. Znači, ovo sada što radi FSS, to je već FSS radio u mom mandatu. Dakle, ništa spektakularno, ništa epohalno. Ali, rekli smo “hajde da probamo”, jer, ruku na srce, bilo je tu nekih klubova, nekih stadiona, neke infrastrukture koja nije odgovarala imenu Superlige. I rekli smo, možda nemamo ni pravih 16 klubova, ni 16 stadiona, ni 16 trenera, ni 16 predsednika, možda treba stvarno to da smanjimo. I Crvena zvezda je predložila i usvojeni su svi naši predlozi da se ide na 14 klubova, pa ćemo sledeće godine proceniti, oni su već rekli da se prelazi na 12, ali videćemo.

