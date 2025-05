Novi Pazar igraće danas od 19 časova protiv OFK Beograda u Zaječaru. utakmica ima veliku težinu za oba tima, jer pobedniku donosi izlazak u Evropu. Generalni sekretar Novopazaraca Fikret Međedović govorio je za "Novosti" o tom duelu, ali i budućnosti.

FOTO: FK Novi Pazar

Prelepe slike stizale su prethodnih dana iz Novog Pazara, sredine koja živi za fudbal, sa otkucajima srca u ritmu najvažnije sporedne stvari na svetu. Vratili su plavo-beli duh fudbala u Superligu, koji već dugo nedostaje našem elitnom takmičenju, posebno kada su klubovi van Beograda u pitanju.

- Morate imati poverenja u Novi Pazar i on će vam vratiti na ovaj način na koji vraća fudbalskoj Srbiji. Na svakom meču pun stadion, čim se stvori prostor za neki rezultat odmah to prati euforija u gradu. Sada je Evropa. Pre tri godine bili smo prvi u 12. kolu. Ispred Crvene zvezde, koja je ruku na srce imala dve utakmice manje, ali biti prvi na jedan dan u srpskom fudbalu je veliki uspeh. Sada se trudimo da ostvarimo snove svih Pazaraca i da izborimo bar jedan evropski dvomeč. Trudićemo se večeras da ih obradujemo. Verujem da će Bog biti uz nas jer smo to iskreno zaslužili, rekao je Međedović u razgovoru za "Novosti".

Meč u Kragujevcu i interesovanje za onaj u Zaječaru šalje lepu sliku. Protiv Radničkog bilo je dosta navijača na gostovanju, a sada se očekuje preko 2000 gostiju, protiv OFK Beograda.

FK Novi Pazar

- To je Novi Pazar, to je ta euforija Pazaraca koji žive za fudbal. Hteo bih da iskažem zahvalnost OFK Beogradu što nam je izašao u susret i što je u prodaju pustio još jedan kontigent karata za naše navijače. Da igraju u Beogradu bila bi druga priča, bila bi prava romantika. Igrati 200, 300 kilometara od kuće, teško je to. Kada najvatreniji navijači bojkotuju ta nametnuta domaćinstva teško je igrati. Otvorilo nam se da naši navijači dođu u što većem broju. Interesovanje je neverovatno. Očekujem bar dve hiljade naših pristalica.

Trener Vladimir Gaćinović je vratio energiju iz prošlog mandata. Kao pravi diregent naštimovao je pojedince da na terenu igraju kao tim.

FOTO: N. Paraušić

- Takav čovek se rodi jednom, on se rodio za Pazar i da napravi velike stvari sa našim klubom. Ko zna šta bi bilo da je došao ranije. Jednostavno, tako se namestilo. Živi svoj san. Ume sa igračima, namestio ih je, verujemo jedni drugima. Veruju mu starteri i momci sa klupe. Radi se o fenomenalnom treneru i čoveku, svaka mu čast na svemu.

Ukoliko Pazar izbori izlazak u Evropu, upravu i sportski sektor čeka dosta posla, a navijači će pomno pratiti svaki potez.

Prioritet nam je da zadržimo okosnicu tima. Pored toga radićemo na dovođenju pojačanja. Pre par dana trener Gaćinović napravio je plan i konstrukciju, da vidimo koga možemo da zadržimo od igrača koji su izneli sezonu. Za Evropu nam treba da budemo jači i bolji. Moramo broj grešaka da svedemo na minimum, imamo našeg kapitena, koji je meni nekoliko puta rekao da dok god ta bajka traje ne mrda odavde.

Što se kapitena tiče, nije tajna da je Adem Ljajić miljenik navijača i žitelja Novog Pazara. Međutim, pominje se i njegov odlazak, da li Novi Pazar ima mehanizam da ga zadrži i naredne sezone?

- Nema Novi Pazar mehanizam da zadrži Adema Ljajića. Adem Ljajić ima svoj mehanizam u glavi i on će odlučiti kada će biti pravo vreme da se oproba negde drugde godinu ili dve. On zna da je ovo njegova kuća, njegov dom. On sam odlučuje o svojoj sudbini. Novom Pazaru je dao sve, dao nam je mogućnost da sanjamo, maštamo. Pazaru se odužio, a da li će ostati? Svi bi mi voleli, ali o tome odlučuju isključivo on i njegova porodica. Vrata su mu uvek otvorena, dok god smo živi. Ako negde ode, nema niko pravo da se ljuti. Neka je on nama živ i zdrav. Od prvog dana u Novom Pazaru svakog prelaznog roka ga sele u Humsu, Tursku, ali kada čovek kaže "ne", onda je to ne. Videćemo šta će nam život doneti.

