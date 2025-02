DOPUTOVALI DA BIJU SRBE: Strani huligani stigli sa posebnom namerom

13.02.2025, FK Borac Banja Luka - NK Olimpija Ljubljana🇸🇮, Green Dragons (Olimpija Ljubljana) on way to Banja Luka, click for more here: https://t.co/cecyFpWS6V pic.twitter.com/lBGcBeyDDU — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 13, 2025