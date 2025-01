TOTALNI OBRT! Strahinja Pavlović napušta Milano i ide tamo gde ga niko nije očekivao

Gleda Milan na sve načine kako da se reši Strahinje Pavlovića i povrati letos uložen novac (oko 18.000.000 evra) u njegov transfer.

Opcija sa Fenerbahčeom je propala. Nije želeo reprezentativac Srbije da se preseli kod Žozea Morinja koji je dobio tandem štopera Dijego Karlos - Milan Škrinjar. Ali, to ne znači da su "rosoneri" odustali od prodaje Pavlovića. Naprotiv.

Prema poslednjim informacijama Strahinja Pavlović mogao bi da se pridruži sunarodniku Lazaru Samardžiću u redovima Atalante, prenosi ugledni portal Bergamoesport.it.

Povreda defanzivca Atalante Odilona Kosunua, koja ga je praktično udaljila sa terena do kraja sezone, dovela je do hitne potrage za pojačanjima u timu Đan Pjera Gasperinija. Pavlović se našao na radaru Atalante kao idealna zamena. Iako se prethodnih nedelja spekulisalo o interesovanju Fenerbahčea, sam igrač je jasno stavio do znanja da ga Turska ne privlači, što otvara put ka Bergamu.

Ključni faktor u potencijalnom transferu biće formula kupovine. Atalanta, poznata po svojoj finansijskoj disciplini, ne želi da ulaže velike sume novca bez dugoročne perspektive. Stoga, insistiraće na pozajmici sa opcijom otkupa na kraju sezone.

Iako u Atalanti postupaju oprezno i ne žele da brzaju sa odlukama, spremni su da reaguju ukoliko se ukaže prava prilika. Pavlović bi mogao biti idealno pojačanje za odbranu, posebno imajući u vidu gust raspored utakmica u Seriji A, Kupu Italije i Ligi šampiona.

