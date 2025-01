ŠOKANTAN TRANSFER: Mančester junajted povlači potez koji ama baš niko nije očekivao!

Mančester junajted se maltene "raspada". Toliko je katastrofalna situacija u slavnom klubu, da se traže "slamke spasa". Čak i one basloslovno skupe.

"Transfer ofanzivca Džeka Griliša 2021. godine iz Aston Vile u Mančester siti, za koji je izdvojeno 117 miliona evra, sedmi je najveći transfer u istoriji.

Griliš je Sitiju pomogao da dođe do tri titule Premijer lige, kao i do titule Lige prvaka. Ipak, on se trenutno ne nalazi u planovima Pepa Gvardiole.

Kako navodi Dejli mejl, budućnost Griliša u Sitiju je neizvesna i on je interesantan Mančester junajtedu, a mogući transfer opisuje se kao 'šokantan'.

Uz samo šest nastupa od prvog minuta, od kojih je samo dva puta odigrao do kraja meča, Griliš je osvtario svega jednu asistenciju u prvenstvu.

Sveukupno u sezoni je dogurao do jednog pogotka i četiri asistencije, od kojih je polovina došla u utakmici FA kupa protiv niželigaša Salforda.

Posednji igrač koji je direktno menjao dres mančesterskih klubova bio je Karlos Tevez. Argentinac je 2009. godine iz Junajteda prešao u Siti", piše pomenuti list.

Mančester junajted i istorijska agonija

Iako je na kormilo ekipe došao "trener-čudotvorac", ni on, Ruben Amorim, aktuelnu grupu fudbalera ne može da "prodrma" dovoljno da se prekine niz očajnih rezultata.





portalu "Novosti" izvestili o tome da je Mančester junajted opet izgubio, ovoga puta ubedljivo i to od Brajtona , a taj poraz ima i istorijske obrise.



Naime, prvi put od devetnaestog veka (da, 19.), tačnije od sezone 1893/1894, Junajted je u ligaškom društvu doživeo da u 12 uvodnih prvenstvnenih utakmica na svom terenu ima čak šest poraza.



Pre 129 godina postavljen je rekord, kada je pomenuti klub sedam puta bio poražen u tih dvanaest početnih mečeva, ali... eto, u čitavom 20. veku se nešto tako nije desilo, na na kraju 19, a na četvrtini 21, dešavaju se serije neuspeha.

Tabela Premijer lige



Junajted je bliži zoni ispadanja, od koje je udaljen samo deset bodova, nego mestu koje vodi u Evropu (udaljeno 12 bodova).



Ekipa sa Old Traforda je, naime, posle 22 premijerligaške utakmice tek 13. na tabeli, sa 26 bodova. Vodi (uz meč manje) Liverpul sa 50, a iza njega su, sa po 44, Arsenal i Notingem forest. Četvrtu poziciju drži Čelsi sa 40, a petu dele pomenuti šampion Mančester siti i Njukasl sa po 38.

Tri kluba koja su trenutno u zoni ispadanja su Ipsvič taun sa 16, Lester siti sa 14 i već otpisani Sautempton sa samo šest bodova.

