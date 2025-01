DOBRE PARTIJE ZNAČE PRODUŽETAK UGOVORA: Filip Đuričić do leta 2026. godine u Panatinaikosu

Srpski fudbaler Filip Đuričić produžio je ugovor sa Panatinaikosom do leta 2026. godine.

Foto: Printskrin/Twitter/@FSSrbije

Đuričić je igrač Panatinaikosa od leta 2023. i na 64 utakmice je postigao 13 golova uz osam asistencija. U tekućoj sezoni najbolji je strelac kluba sa devet pogodaka i četiri završna dodavanja.

- Veoma sam srećan što sam produžio ugovor. Nije bilo potrebno puno da se dogovorimo, niti smo morali da pregovaramo jer je moja velika želja bila da ostanem u Panatinaikosu. Kada sam došao u klub želeo sam da se takmičim u Evropi, što se i dogodilo, kao i da osvojim prvenstvo, na dobrom smo putu da to učinimo - rekao je Đuričić i dodao:

- Prošla godina protekla je u prilagođavanju. Naučio sam na šta je potrebno da se fokusiram kako bih pomogao timu i napredovao. Ove godine, stvari su daleko bolje. Moj cilj je da zadržim isti nivo do kraja sezone. Kada sam počeo da se bavim fudbalom cilj mi je bio da zaigram za reprezentaciju Srbije, to sam i učinio. Sada mi je cilj da igram u grupnoj fazi Lige šampiona što ću, nadam se, ostvariti u Panatinaikosu. Navijači ovog kluba zaslužuju da dožive to iskustvo i nadam se da će se to dogoditi osvajanjem prvenstva. Imao sam ponude drugih klubova čak i sada na zimu, ali znam gde želim da budem, a to je – ovde - rekao je Filip.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji