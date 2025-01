ZVEZDO, UGASI "FILIPSOVCE"! PSV mora da padne u grotlu Marakane

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju večeras od 21 sat PSV u sedmom kolu Lige šampiona.

FOTO: M. Vukadinović

Crveno-beli žele da pobedom ostanu u trci za plasman u nokaut fazu.

"PSV je fantastična ekipa, dolaze iz jake lige, u svim elementima su jako dobri, možda nisu krenuli najbolje u drugom delu sezone, ali to nas neće zavarati, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević na konferenciji za medije uoči utakmice protiv holandskog prvaka.

Moramo da budemo fokusirani i što je najvažnije damo maksimum, naveo je on.

"Moje najveće pitanje samom sebi je "Šta možemo da očekujemo od nas? Igramo pred našom publikom, da, biće hladno, pozivam sve da dođu da nam pomognu. Biće dobra utakmica, to je sigurno", dodao je Milojević.

"Malo je specifično i za nas, s obzirom na to da smo 24. decembra završili polusezonu, malo je bilo vremena za odmor. Nismo tokom leta imali sve igrače, pozitivno je što smo sada u ovom periodu imali sve igrače. Što se tiče priprema, specifične su, ne mogu da se setim kada smo igrali 21. januara, to je u našoj zemlji "mrtav" period. Nama su inače zimske pripreme bazične. Što je bilo na nama odradili smo na najbolji mogući način, koliko će to biti dovoljno videćemo. Drugačije su prijateljske i takmičarske utakmice", zaključio je Milojević.

Zvezdin prvotimac Ognjen Mimović istakao je da je Liga šampiona san i cilj za svakog mladog fudbalera.

"Ne volim da prognoziram rezultat, ali verujem da može da se ponovi Štutgart, Bode, uz pomoć navijača", rekao je Mimović.

