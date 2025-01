NIKADA NEĆU ZABORAVITI ŠTA JE VOJVODINA URADILA ZA MENE: DŽonatan Bolingi se posle jednogodišnje pauze vratio treninzima

DžONATAN Bolingi vratio se treninzima fudbalera Vojvodine posle pauze duže od godinu dana. Opasna bakterija našla se u organizmu iskusnog fudbalera po povratku iz reprezentacije u Vojvodinu u septembru 2023. godine, saopšeno je danas iz novosadske „srtare dame“.

FOTO;: FK Vojvodina

Kako se dalje navodi, usledile su nedelje životne borbe, a epilog je velika, najveća pobeda u karijeri. Ona životna. Lekari Vojvodine i stručnjaci iz Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, ogromnim naporima uspeli su da učine da se Bolingi oporavi i vrati fudbalu.

– Težak period je iza mene, zahvalan sam Bogu što sam se oporavio i vratio fudbalu. Izuzetno sam srećan što sam ovde, sa svim ovim ljudima, osećam se jako dobro. Spreman sam da nastavim tamo gde sam stao – počeo je priču Bolingi.

Klub je bio uz svog igrača kada mu je bilo najteže i on to ponosno ističe.

– Nije me „ostavio“, niti zaboravio. To je nešto što nikada neću da zaboravim. Osećam se kao da sam na neki način dužan Vojvodini jer su konstantno bili uz mene. Želim da im se odužim za to na terenu. Znao sam da ću se vratiti i pravo da vam kažem jedva čekam da odigram meč u dresu mog kluba – priča Bolingi. - – Bog mi je bio najveći oslonac. Naravno, moja Vojvodina, porodica i lekari. Nije bilo lako proći kroz sve to, ali kada imaš takvu podršku, moraš da izađeš kao pobednik iz cele situacije.

Plan za dalje je kristalno jasan.

– Tu sam, treniram, vraćam se u tim, imam podršku trenera koji je potpuno uz mene i računa na moje iskustvo i pomoć. Dobijam lepe reči sa svih strana i na meni je da se maksimalnim radom vratim na put golova, pobeda i uspeha – kaže Bolingi, 30.godišnji fudbaler iz Demokratske republike Kongo.- Veliko hvala svim navijačima na svim porukama podrške koje su mi stizale svih ovih meseci.