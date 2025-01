"RESPEKT? NA MARAKANI?!" Boško Janković se oglasio pred Crvena zvezda - PSV u Ligi šampiona

POSLEDNjU utakmicu u Beogradu u Ligi šampiona, Crvena zvezda će odigrati protiv PSV-a. Znaju crveno-beli kako se pobeđuje tim iz Ajndhovena. U sezoni 2004/2005 bilo je 3:2 u glavnom gradu Srbije, a jedan od junaka bio je Boško Janković.

FOTO: FK Crvena zvezda

Prisetio se bivši fudbaler aktuelnog šampiona Srbije te utakmice.

- Utakmica sa ekipom PSV-om meni na sam pomen uvek budi lepa sećanja. Sigurno mogu da kažem da je to moja najbolja utakmica u dresu Crvene zvezde. Posebna je po mnogo čemu, ali, ta utakmica specifično, je prva moja velika u karijeri i posle nje sam postao igrač. Došli su na našu "Marakanu" u veoma jakom sastavu, sa puno velikih zvezda, a mi smo bili jedna mlada generacija, puna talenta i entuzijazma. Nismo strepeli ni od koga, ma ko god se nalazio na drugoj strani terena. Na kraju smo ih pobedili, što je bio veliki uspeh za nas - izjavio je Janković za klupski sajt.

On je tada postigao gol iz slobodnog udarca.

- Gol koji sam postigao na toj utakmici je magičan. Kad god se setim se ponovo nasmejem i stvarno mi je u lepom sećanju. Svaki gol u dresu Crvene zvezde je poseban i značajan, ali taj je sigurno moj najlepši i najdraži u karijeri. Ceo ambijent je uticao na to, pogotovo pun stadion, pred kojim je milina igrati i koji je dodatno ulepšao taj pogodak. Na kraju se ispostavilo da smo i pobedili, te je sigurno to bila jedna od najlepših utakmica u mom životu.

Janković se potom osvrnuo na ovu sezonu u kojoj Zvezda dominira u prvenstvu, dok je u Ligi šampiona osvojila tri boda.

- Zvezda igra odlično ove sezone. Načinom igre je pokazala da može da se nosi sa svim timovima u Ligi šampiona. Nekad rezultati to nisu potvrdili, ali konstantni napredak u igri tokom ovih godina je evidentan, što je na kraju i najvažnije. Igra protiv Štutgarta i Milana je po mom mišljenju bila veoma dobra, ubedila me je da stvarno mislim ovo što govorim. Utakmica u utorak je izvanredna prilika da se to i dokaže.

Ovaj 40-godinjši Beograđanin veruje da će se crveno-beli radovati u utorak.

- Očekujem da u utorak Crvena zvezda izađe na teren kao u protekle dve utakmice u Ligi šampiona. Imamo dobar tim i odličnog trenera, te ne treba niko da se respektuje, pogotovo ne na "Marakani". Igrači moraju da krenu hrabro i puni samopouzdanja, a ne sumnjam i da će im pune tribine pomoći u tome. Verujem u pobede u preostale dve utakmice, a onda, ako se rezultati "poklope" i u prolaz dalje. Jednostavno, to je Liga šampiona i svako može da pobedi bilo koju ekipu, ali ja verujem u kvalitet Crvene zvezde - zaključio je Janković.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - PSV igra se u utorak od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić".

