LALATOVIĆ "ZAGRMEO": Gađaju me snajperom, ali nikako da me pogode

SA Nenadom Lalatovićem nikada nije dosadno. Trener Vojvodine govorio je ponovo o sukobu sa Feđom Dudićem za medije u Bosni i Hercegovini.

FOTO: AP

U intervjuu za "Meridian sport.bh", Lalatović se osvrnuo na sukob sa Feđom Dudićem, i tom prilikom je demantovao da je vređao kolegu na nacionalnoj i verskoj osnovi.

- Ja Feđu Dudića jako cenim i poštujem. Moram da se izvinim i svim Bošnjacima, jer Nenad Lalatović nikada nije uvredio nijednog Bošnjaka. Ja sam omiljen u Pazaru.. Rekao sam mu samo ti da si toliko kvalitetan ti se ne bi zakačio sa Milojevićem, sa Savićem, sa Sivićem, sa mnom i sa Đuraškovićem trenerom Mornara koji te izbacio. Ja sam pobedio Dudića bez četiri standardna igrača i on je mene provocirao od izlaska iz tunela do svlačionice i ulaska na press konferenciju.

Priznaje trener Vojvodine i da nije smeo da postupi kako jeste i da nema ništa protiv kolege Dudića.

- Apsolutno nikada nikoga nisam vređao na nacionalnoj osnovi, kunem se u svoje troje dece. Ja Bošnjake jako cenim i poštujem i imam ih puno među prijateljima i u Pazaru sam omiljeni i oni su meni. Ne reagujem za sebe dobro i kajem se radi toga. Izvinjavam se svima jer ona situacija ne priliči ni meni ni njemu. Ja nemam nikakav problem sa njim, sutra da ga vidim ja bih mu pružio ruku ljudski i sportski jer smo mi profesionalci i nije smelo da nas to ponese.

Za kraj, osvrnuo se Lalatović i na to što je često na medijskom udaru.

- Ja sam zapravo samo razdavajao igrače, ali uvek se nađem u centru pažnje. Danas pišu da me menjaju, ali to nije istina. Očigledno je da ja nekome smetam. U ovoj situaciji ja sam zaokružen kako utrčavam u teren gde piše Lalatović utrčao u teren i onda se tek vidi da ja zapravo razdvajam igrače. Utrčao sam da bih razdvojio svoje igrače i igrače druge ekipe, ali opet sam ja bio u centru pažnje iako sam sada napravio jedno dobro delo i ni sa kim se nisam svađao. Nisam dozvolio da se tuku, ali opet se piše samo o tome kako sam ja uleteo u teren i bio sam zaokružen kao da me snajperom gađaju. Naslov je takav da bi se novine prodale, a onda kada pročitate tekst piše kako jeste. Kaže meni moj tata sine kao da te gađaju snajperom i mene samo gađaju snajperom, ali nikako da me pogode. Gde god da sam meni je snajper na čelu, uvek me ciljaju ali za sada me promašuju - podvukao je trener novosadske "stare dame".

