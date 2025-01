"BOLJE SAD, NEGO..." Modrić ne očajava posle debakla Real Madrida od Barselone

Fudbaleri Barselone deklasirali su Real Madrid u finalu Superkupa rezultatom 5:2, a nakon meča samokritičan je bio kapiten "kraljevića" Luka Modrić.

Foto: Profimedia

Kapiten Real Madrida nije očajavao posle teškog poraza.

- Nismo očekivali da ćemo ovako izgubiti, ali to je fudbal. Uveren sam da ćemo znati reagovati nakon ovako teškog poraza. Moramo ostati ujedinjeni jer je sezona duga - rekao je Modrić.

On je čestitao Barseloni.

- Tako je to u fudbalu. Fudbal se sastoji od poraza i pobeda. Danas smo izgubili i to je to. Ne možeš uvek pobeđivati. Ako već moramo izgubiti titulu u nekom takmičenju, onda bolje da smo izgubili u Superkupu, premda nikada nije lako izgubiti od najvećeg rivala. Treba da čestitamo Barseloni jer je odigrala veoma dobru utakmicu i bila bolja. Mi moramo nastaviti da radimo i ispravimo ono što smo radili loše - istakao je hrvatski reprezentativac.

Modrić je s 28 osvojenih pehara najtrofejniji igrač u istoriji Real Madrida, a prvu titulu osvojio je 2012. upravo u finalu španskog Superkupa, pobedom nad Barselonom.

