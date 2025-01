ČUVAJTE INTEGRITET TAKMIČENJA: Jasna poruka generalnog sekretara FSS srpskim sudijama

U GODINAMA preporoda reprezentativnog fudbala u Srbiji, jedna stvar je dosadna kao kijavica i kašalj. Navijača nema na tribinama stadiona u domaćim klupskim takmičenjima i mnogima je jedan od prvih odgovora na pitanje "zašto navijate iz fotelje" - "nećemo da gledamo fudbal koji je pun lošeg suđenja"!

FOTO: FSS

Zato su iz dva najveća srpska kluba, iz Partizana i Crvene zvezde, nekako istovremeno, stigli skoro pa usaglašeni zahtevi da se menja od vrha, da na čelo Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije dođe - stranac.

Sagovornik "Novosti" na temu "da li nam je zaista potreban stručnjak iz inostranstva na čelu sudijske organizacije" je generalni sekretar FSS Branko Radujko. Prvi operativac naše kuće fudbala je spreman da se upusti u rešavanje nagomilanih problema, a na pitanje našeg lista dao je iscrpne i konkretne odgovore.

- Integritet takmičenja je faktor bez koga neće imati smisla ni novi i kvalitetni tereni, ni dobri treneri i igrači niti konkurentno takmičenje. Pored brutalnog obračuna sa pokušajima nameštanja utakmica, mi moramo da imamo kvalitetno suđenje i uspostavimo poverenje u domaće takmičenje. Samo tako ćemo privući publiku na stadione i sponzore odnosno investitore u naš fudbal - kaže Radujko.

O pomenutoj inicijativi Partizana i Crvene zvezde generalni sekretar FSS je takođe jasan.

- Inicijativa dva najveća kluba ukazuje na njihovu svest o neophodnosti uspostavljanja integriteta i poverenja u naš fudbal. To je u istinskom interesu naših najvećih klubova, ali i fudbala u celini. Za svaku pohvalu je iskazana spremnost i želja Crvene zvezde i Partizana za uspostavljanjem maksimalno objektivnog, nepristrasnog suđenja. Na sastanku sa rukovodstvom Crvene zvezde veoma jasno su nam rekli da podržavaju sve ono što dovodi do snažnijeg i konkurentnijeg takmičenja, do vrhunskog suđenja, jer to klubu donosi veću konkurentnost u Ligi šampiona. Rukovodstvo Partizana nam je poslalo sličnu poruku podrške i to zaista vredi reći i pohvaliti. Naravno, kada je fudbal u pitanju, postoji mnogo skeptika i ljudi koji ne prihvataju pozitivne stvari i koji u svojim komentarima mrače čak pokazuju i mržnju, ali ovakvi stavovi dva večita rivala su zaista nešto što je od suštinske važnosti za srpski fudbal. Veoma slične poruke smo dobili od TSC, Vojvodine, Čukaričkog, Radničkog iz Kragujevca - dodaje Radujko.

Potencijalni dolazak stranca na čelo domaće sudijske organizacije ne bi bio neuobičajen, niti neki novitet, ako se pogledaju iskustva u drugim zemljama.

- Danas u desetak liga u Evropi imamo strance za rukovodioce sudijskih komisija. To je otpočetka dijaloga koji smo pokrenuli jedna od mogućih mera koje razmatramo u okviru sveobuhvatnog paketa mera za temeljnu reformu srpskog fudbala. Tokom narednog proleća iscrpećemo sve mehanizme, uključujući i najstrože disciplinske mere i na kraju šampionata sagledati da li imamo ili nemamo kapaciteta da samostalno, bez stranaca, uspešno i profesionalno vodimo i unapređujemo sudijsku struku. U odnosu na to, donećemo odluke za narednu ili sezonu 2026/2027, u kojoj će startovati novi format, ali i novi set mera za unapređenje fudbala u našoj zemlji. U svakom slučaju, zadatak iznad svih zadataka je iskorenjivanje svake sudijske pristrasnosti, ukidanje svakog vida pritiska na sudije, eliminisanje strepnji i strahova o kojima oni govore. Jedina strepnja koji treba da imaju jeste strepnja od odluke organa FSS da ih skine sa sudijske liste zbog tendencioznih odluka ili grubih grešaka, zbog nereagovanja na očigledne situacije, kako na terenu tako i iz VAR sobe - zaključuje Radujko.

Dostojanstvo poziva IMAO je generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije još jednu vrlo jasnu poruku za sve domaće arbitre. - Ponavljam, ovo proleće će biti suočavanje sa realnošću sudijske struke i zato im svima poručujem: sudite pošteno, odgovorno, nepristrasno i profesionalno i nemojte da brinete. Ne delite naručene kartone, ne svirajte penale pod pritiskom, ne preskačite da reagujete kada je to neophodno, podržite fudbalsku igru i čuvajte dostojanstvo sudijskog poziva. Ne plašite se, prijavite pritiske i dišite slobodno. Budite deo svetle budućnosti srpskog fudbala - zaključio je Radujko.