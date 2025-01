"ZNAM ŠTA RADIM": Kanavaro o planovima kao trener Dinama (FOTO)

Legendarni italijanski reprezentativac i osvajač Zlatne lopte Fabio Kanavaro stigao je u Zagreb, gde je posle potpisivanja ugovora predstavljen.

Foto: Profimedia

- Zadovoljstvo je biti ovde, velika je čast voditi ovako poznati klub, koji ima dugu istoriju i sjajne navijače. Prvu ću vas podsetiti da sam ja u kontaktu sa Dinamom tri meseca, ali nisam pregovarao, to sam želeo razjasniti. Pre šest dana postigao sam dogovor sa direktorom Dinama, žao mi je prethodnog trenera, ali i to je fudbal. Znam gde sam došao i šta me čeka – rekao je Fabio Kanavaro.

Italijnaski stručnjak je rekao da će se upoznati sa igračima, ali da se pre dolaska raspitivao i gledao neke mečeve.

- Nisam još razgovarao sa igračima, učiniću to ovih dana. Prvi cilj je smanjiti razliku na tabeli. Što se tiče Lige šampiona imamo važne utakmice protiv Arsenala i Milana. Mogu garantovati da ću naporno raditi, kako bi poboljšao igru, gledaćemo da uvodimo mlade igrače u tim jer je ovo klub koji je poznat po tome. Nisam ovde kako bih učio, nego kako bih podelio iskustva koja sam stekao kao igrač i trener. Kada sam odlazio u strane zemlje u početku je bio period prilagođavanja, pa će tako biti i ovde – istakao je Kanavaro, kako piše "Indeh.hr".

Rivalstvo sa Gatuzom koji vodi najvećeg rivala, ekipu Hajduka.

- Čuli smo se, malo porazgovarali. Sada ćemo biti veliki protivnici, kao i mnogo puta u igračkoj karijeri, jer smo uvek igrali za različite timove i one koji su uvek bili veliki rivali – iskren je bio Kanavaro.

