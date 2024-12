DOKOPAO SE MILIONA I SLAVE PA OSTAVIO ŽENU I DECU: "Celu platu sam trošila na njega..."

Bogatstvo baš ume da promeni čoveka.

Pomenuti naslov su odabrali u hrvatskom "Jutarnjem listu", i to za tekst koji glasi:



"Fudbaler Čelsija Enco Fernandez nedavno je iznenadio javnost odlukom da napušta suprugu i dvoje dece.

Sada već njegova bivša partnerka, Valentina Servantes, otvorila je dušu i progovorila o raskidu.

- Sve je bilo u redu i odjednom mi je jednog dana rekao da više ne želi da bude sa mnom. Ima stvari koje još moram da 'obradim' u glavi, ali to je to, prihvatila sam šta se desilo. Kad smo se upoznali, radila sam u restoranu i studirala pravo. On je igrao za mladu ekipu Rivera, a potom je postao član B tima. Kad smo počeli zajedno da živimo, promenila sam posao i počela da radim u kol-centru. Tad sam zarađivala više nego što je njemu plaćao njegov menadžer, trošila sam celu svoju platu na njega, nisam mogla ništa da uštedim. I nakon devet meseci sam zatrudnela. Imala sam 19 godina - izjavila je ona.

Počele su da kruže glasine da Argentinac ima novu devojku.

Ipak, čini se da njegova bivša izabranica nema prevelikih problema s tim.

- Ono što radi od dana kada smo se razdvojili pa nadalje njegov je život. Neću se mešati i poštovaću ženu koju odabere. Sve dok je to u redu s mojom decom nema nikakvih problema - zaključila je ona.

Podsetimo, Fernandez je prošle sezone iz Benfike stigao u Čelsi koja je za njega dao preko 120 miliona evra.

On sam zarađuje 380 hiljada evra nedeljno, ali izgleda da je brzo zaboravio na devojku koja ga je podržavala dok nije bio na ovom nivou", ističe pomenuti list.

Tabela Premijer lige

Na tabeli fudbalskog prvenstva Engleske vodi Liverpul sa 39 bodova i utakmicom manje od najbliže konkurencije.

Drugi je upravo Čelsi, sa 35 bodova (14 više nego prošle godine na ovaj dan, kada je bio deseti na premijerligaškoj tabeli, za šta nije toliko zaslužan Fernandez, koliko jedan drugi Enco, trener londonskih "plavaca" - Mareska).

Slede Arsenal sa 33 boda, senzacionalni Notingem forest sa Nikolom Milenkovćem (31 bod), te Bornmut i Aston Vila sa po 28, pa tek na sedmom mestu šampion, Mančester siti sa 27, itd.

