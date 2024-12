PLATIO CEH ZBOG LOŠIH REZULTATA: Ruben Baraha nije više trener Valensije

ŠPANSKI fudbalski stručnjak Ruben Baraha nije više trener Valensije, saopštio je danas taj klub.

"Slepi miševi" su naveli da su otpustili nekadašnjeg igrača ovog tima zbog loših rezultata u španskom prvenstvu, pošto ekipa sa "Mestalje" posle 17 kola zauzima 19. poziciju na tabeli La Lige sa 12 bodova.

- Klub se Barahi zahvaljuje na strasti i posvećenosti koju je pokazao od prvog do poslednjeg dana. On je jedna od glavnih legendi u istoriji Valensije. Po dolasku u februaru 2023. godine pomogao je stabilizaciji tima, prevazilaženju komplikovane situacije, a prošle godine je doprineo poboljšanju rezultata koje su Valensiju približile borbi za evropska takmičenja, praktično do kola. Bilo je veoma teško doneti ovu odluku, ali ona ima za cilj da preokrene situaciju i da klub postigne bolje rezultate - navodi se na sajtu Valensije.

Ovaj 49-godišnji stručnjak je u Valensiju došao u februaru 2023. godine i tada je spasio klub od ispadanja u drugu ligu, a prošle sezone je klub sa "Mestalje" završio na devetom mestu španskog prvenstva.

Baraha je kao fudbaler za Valensiju igrao od 2000. do 2010. godine.

