"NE VALJA TO...": Čuveni nemački fudbaler udario na Vinisijusa

Iako je dobio FIFA godišnju nagradu za najboljeg fudbalera na svetu, Brazilac Vinisijus poznat je pored sjajnih igara i po problematičnom ponašanju. To je uočio i nekadašnji nemački reprezentativac.

FOTO: Tanjug/AP

Čuveni nemački fudbaler Lotar Mateus kritikovao je ponašanje mladog Brazilca.

- Za mene je on novi Nejmar. On je super talenat, ali kao Nejmar, on se snalazi na svoj način. On huška navijače, bira da se sukobi sa protivnicima, provocira gestikulacijama. Ima sjajnu završnicu, brzinu, sve je prvoklasno, ali što se tiče ponašanja, na pogrešnom je putu, Nejmar je pogrešan uzor - rekao je Mateus.

Podsetimo, Vinisijus je poznat po tome da se često sukobljava sa protivničkim igračima, a Nejmarovu karijeru su takođe obeležili brojni ispadi.

