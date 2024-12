ENGLEZI UDARILI PO SRBIJI: Pominju rasizam, Evropsko prvenstvo, a imali su posebnu poruku za Tuhela

FUDBALSKA reprezentacija Srbije ima pakleno težak žreb za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Pored "orlova" u grupi K mesto su našli Engleska, Albanija, Letonija i Andora. Raspletom na žrebu bavili su se i mediji na Ostrvu.

FOTO: Tanjug/AP

Iz prvog šešira teško da teže ne može. "Gordi Albion" jedan od najvećih favorita za trofej na kom god takmičenju da igra, već je bio protivnik Srbije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Stigao je na klupu umesto Gereta Sautgejta Tomas Tuhel. Engleski mediji su zadovoljni žrebom, a ovo su njihove reakcije.

- Nema izgovora, Tomase... Dakle, to je to. Tomasa Tuhela i Englesku očekuje prilično jednostavan put do Svetskog prvenstva 2026. godine. Srbija će biti najteži test za Tuhela i njegove igrače, a u Andori će igrati na veštačkom terenu. Međutim, to je mesto gde teški deo počinje i završava se. Nema izgovora, Tomase - piše "Dejli mejl".

"Miror" je bio znatno opširniji.

- Engleska je u svojoj kvalifikacionoj grupi za Svetsko prvenstvo dobila Srbiju, Albaniju, Letoniju i Andoru.

Srbija je rangirana na 32. mestu, Albanija na 65. mestu, to je grupa sa kojom bi Engleska trebalo da bude zadovoljna. Verovatno će započeti kvalifikacije u martu... Mislim da će i Škotska biti zadovoljna s obzirom na to da će igrati protiv poraženih iz meča između Portugala i Danske u Ligi nacija, plus Grčka i Belorusija. Hajde, mogu to uraditi...

Engleska je igrala protiv Srbije na Evropskom prvenstvu, a Srbi su dobili kaznu od 30.000 evra i zabranjeno im je prodavanje ulaznica za svoju sledeću gostujuću utakmicu u UEFA takmičenjima nakon što su kažnjeni zbog rasističkog ponašanja.

Srbija je takođe ove nedelje kažnjena od strane UEFA nakon utakmice sa Švajcarskom i kažnjeni su sa 50.000 evra i zabranjeno im je prodavanje ulaznica za sledeće dve gostujuće utakmice zbog rasističkog ponašanja navijača.

BONUS VIDEO: Oni su naš ponos! Posle Đokovića, Jokiću uručeno značajno priznanje

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.