MILOJEVIĆ ZAGRMEO POSLE PORAZA OD MILANA: Mi smo kamičak u cipeli, nas ovde ne žele!

CRVENA zvezda je izgubila od Milana u Ligi šampiona sa 2:1. Posle meča Vladan Milojević je zagrmeo na čelnike elitnog takmičenja.

FOTO: Tanjug/AP

Strateg crveno-belih nije bio zadovoljan suđenjem. On smatra da arbitar Hesus Hil Mancano nije svirao čist faul nad Urošem Spajića kod drugog gola roso-nera.

- Moja prva misao je da nemam misao i da ne znam šta bih rekao. Do sad nisam pričao, sportista sam, dosta puta sam dokazao... Sa druge strane sam ćutao, trpeo... Ovo danas je nečuveno, sramota za Ligu šampiona. Od početka igranja Lige šampiona kao da imaju neki problem sa nama. Ovo danas ne bih ni komentarisao. Čist faul. Isti sudija, reći ćemo da nije slučajnost. Veliko iznenađenje je bilo protiv Štutgarta. Reći ću vam po prvi put. Klasičan penal protiv Monaka se ne svira. Nas ovde ne žele, ali tu smo mi. Mi smo kamičak u cipeli. Ovo danas je bilo nečuveno. Ako na ovakav način treba da dobije klub kao što je Milan, to je jako ružno. Naši navijači ne mogu da dođu, ne mogu da putuju. Kakav je to način - rekao je Milojević i dodao:

- Da se vratimo na utakmicu. Odigrali smo dobru utakmicu. Dosta dobrih stvari. Zaslužili smo bod, ali šta da radimo. Idemo dalje. Čestitam igračima i svim navijačima koji su došli. Mala smo, ali smo ponosna zemlja. Iskren da budem, sad mi je još draže što smo mali, a ovako ponosni - zaključio je trener Crvene zvezde.

Podsetimo, crveno-beli posle 6. kola zauzimaju 31. mesto na tabeli sa tri boda, a do kraja igraju protiv PSV-a i Jang bojsa.

