"MNOGO JE PROMENA, ALI..." Selektor futsal reprezentacije Srbije govorio pred početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Selektor futsal reprezentacije Srbije Dejan Majes izjavio je danas da je cilj nacionalnog tima direktan plasman na Evropsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine.

FOTO: FSS

Srbija se nalazi u Devetoj grupi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. sa reprezentacijama Austrije, Belgije i Češke.

Futsal reprezentacija Srbije počela je u ponedeljak pripreme za mečeve protiv Austrije i Češke.

Srbija će u prvom kolu kvalifikacija 13. decembra gostovati Austriji u Beču, dok će pet dana kasnije dočekati Češku u Šapcu.

- Kreće novi ciklus, ekipa je promenjena, imamo mnogo mladih igrača, iza nas je šest utakmica u kojima smo sve mogli da proverimo. Završili smo taj pripremni period na zadovoljavajući način i verujem da smo spremni. Slede takmičarski izazovi, idemo u Austriju po tri boda, dobro je da na otvaranju igramo sa uslovno rečeno najlakšim protivnikom. Posle nas očekuje meč sa Češkom, moramo da iskoristimo prednost domaćeg terena - rekao je Majes, prenosi zvanični sajt FSS.

On je istakao da očekuje da Srbija zabeleži dve pobede.

- Igrači i mi smo svesni da moramo da iskoristimo domaći teren i osvojimo bodove koji bi nas uveli u mirnu luku pred izazove u sledećoj godini. Cilj nam je direktan plasman na Evropsko prvenstvo, a uvod je osvajanje šest bodova u prva dva meča - dodao je Majes.

Reprezentativac Srbije Strahinja Petrov izjavio je da veruje u dve pobede na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026.

- Znamo da su u sportu moguća iznenađenja, ali ono što je bitno jeste da ne dozvolimo da se to desi u Beču. Stvarno verujem da nas očekuje jedna sigurna pobeda. Pogotovo što ćemo i tamo imati dobru podršku zbog velike dijaspore. U ekipi imamo dosta mladih igrača, dobro su se uklopili, kada bi njih pitali kako su prihvaćeni od nas starijih igrača, mislim da bi rekli sve najbolje. Češka? Bio sam srećan kad sam čuo da igramo u Šapcu, volim tamo da igram. To je grad koji voli futsal, dvorana je uvek ispunjena do poslednjeg mesta a mi uživamo da igramo u takvom ambijentu - rekao je Petrov.

Direktan plasman izboriće pobednici grupa. Osam najbolje drugoplasiranih selekcija igraće u baražu za plasman na kontinentalni šampionat.

Evropsko prvenstvo će biti održano od 18. januara do 8. februara 2026. u Letoniji i Litvaniji.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.