"JAKO SU TEŽAK PROTIVNIK, REČ JE O TIMU KOJI JE..." Trener Milana ukazao poštovanje Zvezdi pred meč u Ligi šampiona

Fudbaleri Milana u sredu od 21 čas dočekuju Crvenu zvezdu u okviru šestog kola Lige šampiona, a medijima se pred ovaj duel obratio trener domaće ekipe, Paulo Fonseka.

Milan za sada loše stoji u domaćem prvenstvu, pošto se nalaze na sedmom mestu na tabeli.

- Radimo na tome da promenimo neke stvari. Ovde sam i verujem da ćemo biti bolje plasirani. Vidim da napredujemo i ubeđen sam da ćemo se popraviti. Razumem navijače ako su nezadovoljni pogledom na tabelu, ali optimista sam i pozitivan kao prvog dana kada sam došao u klub.

Smatra da su prvenstvo i Liga šampiona dve stvari, a priprema se ne razlikuje za jedno ili drugo takmičenje.

- To su potpuno različite utakmice. Ali, mislim da se i u ligi sve više bližimo onome gde smo u Ligi šampiona.

- Drugačije je takmičenje, a i za igrače je drugačija motivacija. Mi pripremu radimo uvek isto, ali ovde su različiti protivnici, stilovi, igrači… Znam koliko je Evropa stvar prestiža za Milan i koliko je ovo posebno takmičenje za klub.

U analizi ističe da je jako važno upisati pobedu, a kaže i da defanziva ide uzlaznom putanjom.

- Najvažnije je da sutra pobedimo, ali ne mogu reći da ne razmišljamo o plasmanu među osam. Ako ne pobedimo sutra, onda će to biti teško ostvariv cilj

- Mislim da smo se mnogo popravili defanzivno. Ne samo u Ligi šampiona, već i u prvenstvu. U Bratislavi je bio specifičan meč i ekipa je rasla u defanzivi. Siguran sam da ćemo sutra biti mnogo bolji u odbrambenim zadacima.

Zatim je krenuo da priča o postavi, usled problema sa povredama. Pulišić neće igrati, a Morata i Ejbraham neće igrati zajedno, a jedan od štopera će biti Gabija.

- Umesto Pulišića će igrati Loftus Čik. Kristijan ima malu povredu, a ja imam apsolutno poverenje u Loftus Čika. Očigledno je da su njih dvojica drugačiji igrači sa različtiim karakteristikama, ali uloga ne terenu im je ista. Od Rubena tražim isto ono što tražim od Kristijana. I mislim da on to može. Jasno je da on voli da duže drži loptu, a mečevi Lige šampiona su otvoreniji i imaće više prostora.

- Morata i Ejbraham neće sutra igrati zajedno. To jeste jedna od mogućih opcija, ali za neke naredne utakmice. I ne od početka.

Teo Ernandez i Rafael Leao su dobili pohvale, a onda je usledila i analiza Zvezde.

- Težak su protivnik. Iako imaju samo tri boda, reč je o timu koji je pobedio Štutgart 5:1. Fizički su jak tim koji pokušava da igra, ali najjače oružje su im kontranapadi preko trojice brzih napadača. Jako su opasni iz tranzicije. Ovo je važan meč za nas, želimo pobedu i tri boda - rekao je Fonseka.

