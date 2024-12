"IGRAMO NA SVAKA TRI DANA, MORAMO BITI OPREZNI": Vladan Milojević se oglasio pred meč Crvena zvezda - Tekstilac

CRVENA zvezda takmičenje u Superligi Srbije nastavlja utakmicom 18. kola protiv Tekstilca iz Odžaka. O ovom meču govorio je trener crveno-belih Vladan Milojević.

FOTO: FK Crvena zvezda

On je istakao da ekipa nije imala mnogo vremena da se spremi za ovaj duel, pošto su u sredu igrali protiv TSC-a.

- Nismo imali puno vremena, juče smo imali jedan trening, koji je bio posvećen oporavku. Odradili smo analizu, ali se već danas pripremamo za utakmicu protiv Tekstilca koja nas očekuje sutra - rekao je Milojević.

Kratko je odgovorio na pitanje kakve su šanse da sastav koji je počeo utakmicu protiv tima iz Bačke Topole počne i duel sa klubom iz Odžaka.

- Male.

Novinare je zanimalo da li će se od starta na terenu naći napadački dvojac Šerif Endijaj - Bruno Duarte.

- Ne znam, moramo prvo da vidimo sa kojim igračima raspolažemo, njihovu minutažu, da vidimo koji će nam se igrači vratiti. Neophodno je da podelimo opterećenje, igramo na svaka tri dana i ne bismo voleli da neki igrač ima veće opterećenje, zbog eventualnih povreda. Moramo da probamo da ih sačuvamo. Sa druge strane imali smo priliku da vidimo da čim odmorimo neke igrače na jednoj ili dve utakmice odmah je nivo njihove igre poboljšan. Danas imamo trening, pa ćemo i na osnovu njega odlučiti kako ćemo se organizovati za sutrašnju utakmicu.

Dotakao se potom i ekipe Tekstilca.

- Tekstilac je od dolaska gospodina Matića, bez obzira na to što su igrali dobro i dok je trener bio Mirjačić, jedna ekipa koja je kompaktna, borbena, snažna, daje sve od sebe. Igrali smo sa njima u Kupu, ali to nije nikakvo merilo, nikakav reper. U poslednjoj utakmici, kada su pobedili OFK Beograd su pokazali kapacitet, očekujemo "tvrdu" utakmicu sutra na "Marakani". Protivnik će sigurno doći da se nadigrava i da igra. Moramo da budemo veoma obazrivi.

Milojević je istakao da liga nije nimalo laka i da igrači moraju da budu na maksimumu ako žele da pobeđuju.

- Liga je dosta ujednačena, može svako svakog da pobedi. Bitan je trenutak, dan inspiracije, morate da budete na maksimumu da biste ostvarili pozitivan rezultat.

Imao je samo reči hvale za Slavka Matića trenera tima iz Odžaka.

- Slavko Matić je trener sa internacionalnim iskustvom, pametan, inteligentan, zna da postavi ekipu i da izvuče u datom trenutku iz tima maksimum, što je veoma bitno. On je to pokazao u prethodnoj utakmici, odigrao je nerešeno protiv Vojvodine u Novom Sadu. To su rezultati za respekt, tako da je važno "oružje" Tekstilca.

Nije trener Zvezde otkrio da li će neko od igrača propustiti sutrašnju utakmicu.

- Videćemo, moramo da se konsultujemo i sa doktorom. Sigurno da ako bilo koji igrač bude imao bilo koji problem, nećemo rizikovati.

Stručni štab crveno-belih će gledati utakmicu Milan - Atalanta. "Rosoneri" su naredni rival šampiona Srbije u Ligi šampiona.

- Svi imaju zadatak da isprate pomenuti meč.

On je za kraj govorio o utiscima nakon predavanja na Nacionalnom seminaru "Put uspeha".

- Veoma sam ponosan što sam imao priliku da pričam o Crvenoj zvezdi na jednom ovakvom skupu. Govorio sam o dosadašnjim iskustvima i prenosio ih na slušaoce i buduće trenere. Izuzetno je lepo iskustvo, veoma lepo organizovano, a reč je o Nacionalnom seminaru na vrhunskom nivou. Zadovoljan sam i ponosan - istakao je Vladan Milojević.

Podsetimo, utamkmica Crvena zvezda - Tekstilac igra se u subotu od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić".

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.