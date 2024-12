SVETSKA, A NAŠA: Srpska fudbalerka u konkurenciji FIFA za najlepši gol godine

FUDBALSKA Evropa je letos u Litvaniji, na Prvenstvu Starog kontinenta za igračice do 19 godina, videla gol koji je zadivio svet i naterala FIFA da to remek – delo Nine Matejić uvrsti u najuži izbor za FIFA gol godine! Svetska, a naša, Nina Matejić, jedna od najtalentovanih fudbalerki Evrope i sveta, bila je najbolji strelac šampionata u Litvaniji, po mnogima i najbolja igračica, a fantastičan gol koji je postigla protiv Engleske nalazi se u konkurenciji za FIFA gol godine zajedno sa devojkama iz Francuske, Engleske, Nemačke, Brazila, Italije, Meksika, Nigerije i SAD.

FOTO: FSS

U opisu FIFA za gol Nine Matejić piše: „Sa samo 19 godina jedna je od najubojitijih napadača u evropskom fudbalu, postiže golove u klupskom i reprezentativnom dresu. Izvanredan gol bio je samo jedan od pet izuzetnih koliko ih je postigla na Prvenstvu Evrope u uzrastu do 19 godina. Izvrstan prvi dodir posle kojeg je srpska zvezda eksplodirala pored defanzivnih igračica protivničke selekcije, jurila je ka golu i proizvela izvanredan „okret na ruletu“, a zatim zalomila defanzivne igračice pre nego je levom nogom fantastično gađala i pogodila sam ugao protivničkog gola“.

Za najlepši gol koji je postignut u periodu od 21. avgusta 2023. do 10. avgusta 2024. godine otvoreno je glasanje koje traje do 10. decmbra i pozivamo sve poklonike najlepše sporedne stvari da daju glas za gol Nine Matejić, gol koji spada u red remek dela najvećih majstora fudbalske igre. Prve koje su to učinile bile su reprezentativke Srbije koje danas u Stokholmu igraju najvažniji meč u svojim karijerama, članovi stručnog štaba na čelu sa selektorom Dragišom Zečevićem…

-Nina je vanserijska igračica, možemo samo da budemo ponosni što imamo fudbalerku svetskog kalibra. Pred njom je fantastična budućnost, ona pravi razliku na terenu i predstavlja opasnost za svaku selekciju. Poseduje sve elemente fudbalske top klase, a najbolji primer svih njenih vanserijskih osobina su stali u toj jednoj akciji. Gledali smo sve golove, nemamo dilemu da je gol Nine Matejić najlepši, najefektiniji, fudbalski najzahtevniji – rekao je selektor Dragiša Zečević.

Ne krije Nina Matejić da je jedna od onih igračica kojima se divi Jovana Damnjanović. Zajedno čine tandem u najboljoj reprezentaciji Srbije.

-Odmah sam glasala za Ninin gol, čim se pojavila mogućnost na sajtu FIFA- ne krije Jovana Damjanović.-Nadam se da će da osvoji nagradu, postigla je prelep gol, neka jedan da i Šveđankama. Videla sam i druge golove koji se nalaze u konkurenciji, ima lepih golova, ali mislim da je Ninin daleko najlepši, zaista velika majstorija. Možda je samo gol Italijanke tako efektan. Mi smo uglavnom sve glasale, šerujemo dalje, navijamo za Ninu. Nadamo se da će da osvoji tu svoju prvu veliku individualnu nagradu od mnogih koje je čekaju u karijeri.

Nagrada FIFA Best nosi ime legendarne igračice iz Brazila, Marte, još uvek aktivne, sada čak u konkurenciji za gol godine.

-Nominacija mi je podstrek i motiv da radim još više. Velika mi je čast da se nalazim na tom spisku gde se nalaze velike igračice, velika imena. Marta je jedan od njih, najbolja igračica svih vremena, legenda velika. Drago mi je zbog nominacije, ali sada sam mislima fokusirana samo na Švedsku. Želim sa devojkama dobar rezultat u Stokholmu – ne ostavlja dilemu Nina Matejić, svetska, a naša.

Glasanje je u toku (KLIKNITE OVDE DA VIDITE GOLOVE a onda OVDE DA GLASATE). glas za vanserijski talenat, veliku posvećenost, glas za devojku koja već sa 19 godina zadivila Evropu i svet.

