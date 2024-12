SADA I ZVANIČNO: Čukarički ima novog trenera - i to nimalo naivnog

Marko Savić je novi šef stručnog štaba Čukaričkog. Nisu dugo čekali na Banovom brdu posle ostavke Gorana Stanića, a izbor je pao na jednog od najtalentovanijih trenera mlađe generacije u srpskom fudbalu. Ugovor je potpisan na dve godine.

FOTO: M. Vukadinović

Dolaskom Marka Savića na mesto glavnog trenera, promenjen je i veći deo stručnog štaba. Nova lica su prvi asistent Nikola Puača, drugi asistent Milija Žižić, analitičar Dragan Žarković, trener Miloš Trivić i kondicioni trener Uroš Nikolić. Trener golmana će i dalje biti Oliver Kovačević, a u stručnom štabu je ostao i analitičar Nenad Stanković.

– Želeo bih najpre da se zahvalim Goranu Staniću i njegovom stručnom štabu na onome što su učinili za Čukarički. Stanić je nekih sedam-osam meseci bio u klubu, najpre kao pomoćni trener, potom kao glavni. Odradio je koliko je mogao, nije sve bilo samo na njemu. Ostao je bez nosilaca igre na kraju prelaznog roka, ekipu su napustili Stefan Kovač i Vinisijus Melo, nismo imali ni vremena da adekvatno reagujemo – kazao je na početku sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević, koji je potom nastavio:

– Novi šef stručnog štaba je Marko Savić. Njega smo hteli da dovedemo i pre godinu dana, tada se nisu složile kockice. Sada smo dogovorili saradnju, ugovor će biti na dve godine. Savić će dovesti i svoj stručni štab, odnosno većinu ljudi sa kojima će sarađivati. Mlad je i perspektivan trener, veoma su nam slične strategije. Mnogo nam znači što voli mlade igrače, a zna se koje je opredelenje Čukaričkog. Počeće sa radom već u utorak, nadam se da će vrlo brzo unaprediti igru. Ostaje nam da odradimo ova tri kola do pauze, čekaju nas tri veoma izazovne i teške utakmice. Savić je trener koji u Čukaričkom može mnogo da napreduje.

Najavio je Matijašević i promene u igračkom kadru u zimskom prelaznom roku.

– Spremamo se za prelazni rok, saslušaćemo želje šefa i njegovog stručnog štaba. Moramo da dovedemo adekvatna pojačanja, neki momci će napustiti klub. Sve sa ciljem da Čukarički na proleće bude onakav kakav treba da bude, onakav kakav je bio na početku sezone – zaključio je Matijašević.

Marko Savić je najpre želeo da se zahvali čelnicima Čukaričkog na ukazanoj šansi.

– Hvala predsedniku Draganu Obadoviću, kao i direktorima kluba Vladimiru Matijaševiću i Goranu Grkiniću. Osetio sam njihovu podršku i veliko poverenje tokom pregovora i to je jedan od glavnih razloga što sam odlučio da dođem u Čukarički – kazao je na početku razgovora Savić, koji je potom nastavio:

– Iskreno, kad sam odlazio iz Železničara osnovni cilj mi je bio da odem u inostranstvo, čak sam i pre tri dana napravio usmeni dogovor sa jednim klubom. Potom je usledio poziv Čukaričkog. I prošle godine smo bili blizu saradnje, ali kad se već drugi put ukazala šansa, sve se poklopilo. Raditi u Čukaričkom je čast i privilegija za svakog, posebno mladog trenera. Prosto, moju ambiciju da živim i radim u inostranstvu sam zbog toga ostavio po strani.

Savić je potom izneo prve utiske o Čukaričkom.

– Čukarički uvek izgleda kao izuzetno organizovan klub, sa novim mladim i to elitnim igračima svake godine. Takođe, tu je i dosta iskusnih prvotimaca sa zavidnim karijerama. Osim Crvene zvezde, sve ekipe ove sezone imaju dosta oscilacija i još se traže. Forsiranje mladih igrača je uvek bilo opredelenje Čukaričkog. Imao sam posebno priliku da na taj način radim u Železničaru, ranije u Voždovcu. Čukarički je i pre mene davao šansu mladim igračima, sa razlogom, ima elitnu Akademiju i Omladinsku školu. Lično, igrače ne delim na mlade i na stare, već gledam šta mogu da pruže ekipi. Nemam problem da dam šansu 16-godišnjaku, ako mislim da zaslužuje. Isto tako, ako je onaj od 35 godina bolji, to je fudbal i tako treba da bude – kazao je Savić.

Nekadašnji Savićev pomoćnik iz Voždovca Mihajlo Trajković od leta je prvi trener omladinske selekcije Čukaričkog, sa kojim ove sezone beleži sjajne rezultate.

– Izuzetno se radujem ponovnoj saradnji. To je jedna od stvari koja me je i podstakla da dođem u klub. Spona između prvotimaca i omladinskog tima je vrlo bitna. Mihako je fenomenalan trener, sjajan momak, na fudbal, pa i na život gledamo sličnim očima. Verujem da će zbog toga igralima sve biti mnogo lakše.

Činjenica je da je novi strateg preuzeo ekipu koju nije selektirao, ali Savić nije želeo da mu to bude bilo kakav alibi.

– To je nešto što vas uvek čeka u fudbalu, osim ako nemate neki preozbiljan kontinuitet. Da je lako, nije, ali opet igrači su dobri, takmičari, klub je stabilan… Čeka nas derbi protiv Vojvodine u Novom Sadu i prilično mu se radujem, nadam se da ćemo krenuti kako treba. Do zimske pauze ima dosta vremena, čekaju nas tri utakmice, one su prioritet svih prioriteta. Čeka me upoznavanje sa ekipom, jedno je kad ih gledate sa strane, drugo kad vidite kakvi su mentalno, kakvi su u grupi, u zahtevima, to je ipak nešto drugo, na šta ću tražiti odgovor u naredne tri nedelje. Prelazni rok mi je u ovom trenutku predaleko.

Na kraju, Savić je govorio o stručnom štabu i ljudima koji su zajedno sa njim došli u Čukarički.

– To su momci koji su i ranije bili sa mnom. Ljudi znaju da imam malo širi stručni štan. Hvala Čukaričkom što je to prepoznao, uvideo da je to važno. Kažu Marko ima mnogo pomoćnika… Oni ne pomažu meni, već igračima da budu bolji, a pojanviše klubu i samim prvotimcima – zaključio je Savić.

