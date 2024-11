"BILO JE PITANJE VREMENA" Zvezdan Terzić blistao nakon velike pobede Zvezde nad Štutgartom u Ligi šampiona

Generalni direktor Crvene zvezde - Zvezdan Terzić je istakao veliko zadovoljstvo zbog istorijske pobede Zvezde nad Štutgartom u Ligi šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda

‍Prvi operativac crveno-belih u opširnoj izjavi na zvaničnom sajtu kluba nije krio zadovoljstvo trijumfom.

- Danas sam održao sastanak sa igračima i rekao im da danas pobeđujemo i da oni moraju da veruju u pobedu. Obećali smo im ogromnu premiju za tri boda. Verovali smo u pobedu i to smo preneli na igrače. Osećam već danima dobru energiju na treninzima i to sam im rekao. Imamo izvanredne igrače, izvanredan tim, izvanrednog trenera. Moralo je sve to da se pokaže i na terenu. Bilo je pitanje vremena. I pored prethodnih rezultata verovali smo u ovo što radimo. Ovo je jedna od najvećih evropskih pobeda u istoriji Crvene zvezde. Ova pobeda je potvrda da se stvara velika Crvena zvezda. Verujem da čitava Evropa večeras priča o Crvenoj zvezdi. Pozivam sve naše navijače da dolaze na naše utakmice i u domaćem prvenstvu jer je to priprema za evropske utakmice, našim igračima treba podrška, sve je lakše uz veliku podršku naših navijača. Srećan sam, verujem da je večeras srećna čitava Srbija - istakao je Terzić.

