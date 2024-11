"DOSTA JE TOGA NEPRAVEDNOG!" Vladan Milojević posle Crvena zvezda - Štutgart ovo nije hteo da prećuti: Bezobrazluk!

Fudbaleri Crvene zvezde deklasirali su Štutgart u Ligi šampiona rezultatom 5:1, nakon meča strateg Crvene zvezde Vladan Milojević bio je vrlo oštar.

Analizirao je meč Milojević

- Uvek je lepo kad se pobedi. Odigrali smo dobru utakmicu protiv vicešampiona Nemačke. Velkika pobeda za Zvezdu i Srbiju. Čestitam im. Videla se borba, želja, naročito kod onih igrača koji nisu toliko imali minute. Svaka čast svima.

Milojević je istakao da mu je drago što su pojedini igrači pokazali dosta toga, ali je imao i važnu poruku.

- Raduje me. Ja sam neko ko veruje u moje igrače. Ono što moram da kažem, da je dosta toga nepravedno prema igračima, pogotovo prema Radetu Kruniću koji je dečko osveštani zvezdaš koji je toliko želeo da dođe. On je dođao ovde i odmah smo ga precrtali. Mnogo mi je drago što je uradio to što je uradio jer zaslužuje! Da li ja to prihvatam? Ne! To su mediji, to je bezobrazluzk. Kad je Barselona došla bio je pun stadion...Ljudi moraju da shvate jednu stvar. Ovo je Liga šampiona. Verovatno će neko i ovo osporavati. Dosta je toga nepravedno. Mi smo danas imali Gutešu, Maksimovića, Mimovića. To su sve deca iz naše škole. Imamo Šljivića, Kostova, malog Velje. Svi oni će dobiti priliku. Samo da treniraju i dobiće priliku.

Na kraju je dodao šta je rekao igračima.

- Rekao sam kad smo ulazili u Ligu šampiona da ćemo ući. Tako sam im rekao da ćemo i da prođemo.

