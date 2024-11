"ZBOG ZDRAVKA KUZMANOVIĆA SMO OVO URADILI!" Vladan Milojević: Ako voliš Srbiju, ne možeš tako da pričaš!

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Štutgart sa 5:1 i tako ubeležili prve bodove u Ligi šampiona.

FOTO: M. Vukadinović

Trener Milojević posle velike pobede nad ekipom Štutgarta

- Posvećuje pobedu Zdravku Kuzmanoviću, zbog njega smo dobili ovaj meč. Znamo kakve je izjave davao i mislim da nije u redu. Ne sme neko ko voli Srbiju ko je patriota da daje takve izjave - rekao je Milojević.

Nasatvio j eu istom duhu.

- Zašto ponižavanje Zvezde? Igrao je u Štutgartu, ali ne mogu da razumem što je to rekao. To je ružno, on je bio reprezentativac i izuzetno ga cenim, ali moraju da pripaze ljudi kada pričaju o bilo kom klubu u Srbiji mi igramo elitno takmičenje, možda smo najgori klub, ali moraju da shvate da igramo u Ligi šampiona u novom formatu kada dođu u tu situaciju mogu da pričaju - rekao je Milojević.

