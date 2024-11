VELIKA ŠANSA GENERACIJE: Ženska fudbalska reprezentacija Srbije ima istorijsku priliku

ŽENSKA fudbalska reprezentacija Srbije ima istorijsku priliku. Izabranice selektora Dragiše Zečevića u četvrtak u Leskovcu igra prvi od dva meča baraža za plasman na Prvenstvo Evrope. Rival je favorizovana Švedska, a naša selekcija se priprema za ovaj meč u Nišu.

FOTO: FSS

- Spremni smo, očekujemo da se danas kompletiramo, imamo sve neophodne uslove za dobar rad. Prvi put u istoriji došli smo na korak do ostvarenja cilja, uslov je da budemo bolji u ova dva meča sa Švedskom. Devojke su spremne, sada poklanjamo pažnju nekim detaljima, imamo ideju i viziju kako da dođemo do dobrog rezultata u Leskovcu. Drago nam je da ponovo igramo u tom gradu, odatle smo krenuli u kvalifikacije mečom protiv Škotske i sada zatvaramo krug. Baraž mečevi su specifični, mnogo je važno ko prvi postigne gol, nadam se da ćemo to biti mi. Želimo da dovedemo Švedsku u neki prostor gde smo mi opasni, takođe da obratimo pažnju na naš defanzivni deo. Oni su vrhunska selekcija, ali mi tražimo svoju šansu da ih ugrozimo i daćemo sve od sebe da to kroz rezultat materijalizujemo - kaže selektor Zečević.

Kapiten Violeta Slović i saigračice imaće dva veoma zahtevna meča, ono što je važno jeste da se posle Leskovca sa dozom velikog samopouzdanja ode u Stokholm, gde se 3. decembra igra revanš susret.

- Spremamo se za ova dva meča praktično nekoliko meseci, jer nam je upravo ovo bio cilj, da dođemo u situaciju da se borimo i izborimo za odlazak na najveće takmičenje. O Švedskoj ne treba mnogo da se troše reči, one su pete na svetu, ali stvar je jednostavna, ako želite da odete na veliko takmičenje onda morate da pobedite i velike ekipe - kaže Violeta Slović.

Besplatan ulaz FUDBALSKI savez Srbije je pozvao sve navijače naše ženske rperezentacije da dođu u četvrtak od 18 časova na stadion "Dubočica" u Leskovcu i uz besplatan ulaz podrže tim u borbi za plasman na EP koje se održava sledeće godinje u Švajcarskoj. Potrebno je samo da se dođe do šaltera na stadionu, koji će biti otvoreni na dan utakmice od podneva i preuzme karta sa kojom će moći da se uđe na tribine.

