"LEPO SAM IM REKAO!" Vladan Milojević otkrio šta je tražio od igrača pred Crvena zvezda - Štutgart u Ligi šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće ekipu Štutgrata u okviru Lige šampiona, a pred ovaj susret na konferenciji za medije govorio je strateg crveno-belih Vladan Milojević.

FOTO: FK Crvena zvezda

Milojević je na početku rekao da se ništa ne mora, potom je dodao izneo kadrovsku sitauciju.

- Ne koristim neke reči, šta znači morati, znamo svi šta u životu samo mora da se desi. Ne treba dizati neku atmosferu nepotrebno. Svesni smo, imamo ozbiljno takmičenje, imali smo ekipe koje smo imali, dolazi nam sada respektabilan protivnik, sa mladim i ambicioznim trenerom. Štutgart je iz Bundeslige, ono što možemo da kažemo, sigurno da imamo bolju kadrovsku situaciju, vratili su nam se neki igrači, Glazer još nije fit, ali ono što je dobro za nas, Ivanić, Duarte i Mimović su se vratili u trenažni proces. Svesni smo gde smo pravili greške, probaćemo da izađemo i da se borimo za pozitivan rezultat.

Obratio se i Timi Maks Elšnik.

- To što je trener rekao, čeka nas ozbiljan protivnik, posle Barselone nisu na tom nivou kada je kontrola igre u pitanju, mi smo to osetili na svojoj koži, nadamo se da ćemo moći da im pariramo na sredini, to je srce ekipe, to zavisi od nas dosta, posebno ničije lopte. Ako budemo dobri u sredini, možemo da podignemo ekipu i pomognemo za rezultat. Štutgart je dobra fizički ekipa, atletski su dobri, agresivni, ako tu nismo na nivou, imaćemo ozbiljan problem.

Milojević je objasnio koliko Zvezdi znači Liga šampiona.

- Drago mi je… Stvarno ste mi postavljali jedno pitanje, pokušaću da budem kratak. Sam format Lige šampiona posle 90-ih, bilo je takmičenje koje je jako bitno, a mi smo ga osvojili 91. godine. Međutim, kako je evolucija išla, došli smo do situacije da imamo veliki broj. utakmica i samo učešće u Ligi šampiona je veliki uspeh. Ne želim da zvučim patetika, ali to je uspeh koji ćemo posle mnogo godina shvatiti. Kao narod nismo svesni šta je Liga šampiona. Ja sam ponosan što je Zvezda tri puta ušla u Ligu šampiona, a prvi put u ovom formatu. Za jednu zemlju, jako sam ponosan na Srbiju što imamo učesnika u Ligi šampiona, to je velika privilegija. Opet, sa druge strane za zemlju sa Balkana. Izuzetno sam ponosan zbog toga, to je veliki uspeh. U budućnosti će biti izuzetno teško, mi ćemo se truditi da damo sve od sebe da predstavimo Zvezdu i da pripadamo ovde. Ako se ne varam, Partizan je dva puta igrao Ligu šampiona, a mi smo četiri puta, to je veliki uspeh. Opet se pravi velika razlika, novac igra veliku ulogu. Ne znam gde bi mi bili kada bismo imali takve budžete… Ponosni smo kako god .

O reprezentativnoj pauzi i Silasu.

- Nama reprezentativna pauza donela dosta toga dobrog. Trenirali smo sa šest-sedam igrača, bili su nam igrači u reprezentacijama, imali su pored velikih putovanja i utakmice, a svi igraju standardno. Dobro je da su imali dve nedelje da se oporave. Poremetila nas je utakmica sa Jedinstvom, ali viša sila i vremenski uslovi nisu nam dozvolili. Silas je kvalitetan igrač i nije na maksimumu, nadam se da će biti bolji nego na prethodnim utakmicama. On je kasnije došao, treba da se prilagodi i na način života, stil igre, očekujem da će nam pomoći, nadam se da bi svojim igrama mogao da dobije povratnu kartu za Štutgart.

Ne misli trener Zvezde da su "švabe" u problemu.

- Ako vam glavni igrači ne nastupaju, onda se remeti. Nemački fudbal je fudbal sistema, pogotovo tamo gde se svi lako uklope u sistem i radi svako šta treba. Nisam u situaciji da znam koliko će njima neko nedostajati. Mislim da imaju veliki roster i dosta dobrih igrača, uvek su imali dobre zamene za one koji ne igraju. Videćemo kako će izaći u sredu.

Zna Milojević šta je ključno za meč.

- Mi moramo da podignemo igru, to nije ništa novo. Moramo da smanjimo greške koje imamo. To su greške koje nam ne donose probleme u domaćem prvenstvu, ali ovde da. Ako ne stojite dobro na bacanju auta, ili tako neke manje greške, ali ovde se to ne prašta na ovom nivou. Svaki poklon je dobrodošao u Ligi šampiona. U ova četiri kola smo dosta ispoklanjali golova protivnicima, nadam se da ćemo biti skoncentrisaniji. Mi nismo neiskusni sa igračima, mogi su reprezentativci, ali imamo neki strah, ja sam im rekao da nema problema, ja sam trener i preuzimam odgovornost, ali imam problem ako u njima vidim neki strah. Ne vidim razlog zašto bi se plašili, biće pun stadion, ovo su utakmice kakve ne igrate mnogo puta u karijeri. Ako veruješ u sebe, nema razloga za strah.

Dodao je Milojević da koncentracija mora da bude na nivou.

- Uvek je velika privilegija kada imate još jednu utakmicu gde možete da pokažete kakvi ste. Šta znači odlučujuća? Ja ne koristim te reči u svom rečniku. Ne znam koliko te utakmice mogu da se porede. Ako mi ne budemo na našem maksimumu, sigurno da ćemo imati problema. Sama motivacija u Ligi šampiona treba da bude motiv. Moramo da odgovorimo takvim zahtevima na ovom nivou, a ako napravite bilo kakvu grešku, to će da vas košta.

Elšniku gol nije prioritet.

- Meni bi puno značilo da dam taj gol u Ligi šampiona, ali je više bitno da ekipa pobedi. Nije važno ko će dati gol, protiv Barselone je poništen iz ofsajda. Ako bude prilike, sigurno ću pokašati. Ne koristimo dovoljno udarce sa 25 metara, jer na taj način možeš da ugroziš gol. Na nama je da imamo poverenje u sebe. Da ne komplikujemo previše

Da li će Silas biti dodatno motivisan, zato što je na neki način "precrtan" iz Štutgarta?

- Sigurno su bili neki planovi trenera Štutgrata, ne znam ja to. Ja bi svim srcem želeo da on odigra dobru utakmicu. Ja sam rekao da on ima još mnogo mogućnosti i može još mnogo da pokaže. Ne verujem da će on hteti nešto dodatno da se dokazuje. Ja bi pre svega, želeo da on dokaže i opravda poverenje Crvene zvezde. Na kraju sezone ćemo videti kako će sve biti sa Silasom

Meč je na programu u sredu od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić".

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

