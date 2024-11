IZ HUMSKE PRAVAC NA BRDO! Goran Arnaut posle Partizana otišao u Čukarički

Nekadašnji zamenik direktora Omladinske škole fudbalskog kluba Partizan Goran Arnaut imenovan je danas za novog glavnog skauta Čukaričkog.

Foto: FK Čukarički

"Baš želja čelnih ljudi da me angažuju je prevagnula, iako je bilo i finansijski boljih ponuda. Nije tajna, zvali su me TSC, Vojvodina i OFK Beograd, iskoristio bih priliku da se i svima njima zahvalim. Svi su bili izuzetno korektni, nije bilo lako ni njima saopštiti moju odluku. Ali, takav sam da volim direktno da kažem šta mislim, oni su to prihvatili na najbolji mogući način. U ovom momentu smatram da sam napravio najbolji mogući izbor", rekao je Arnaut, preneo je zvanični sajt kluba.

Partizan je moj klub, kao dete sam došao tu, prošao sam školu ovog kluba, ušao u prvi tim, debitovao, naveo je Arnaut.

"Potom, posle igračke karijere, počelo je duplom krunom u sezoni 2015/16. kod Marka Nikolića. To zadovoljstvo i sreća ne mogu da se opišu sa bilo čim. Iskreno, nisam u tom trenutku ni imao neko preveliko znanje, hajde da kažemo da je to bila početnička sreća. Najviše sam naučio dolaskom u Omladinsku školu, video sam i koliko još moram da učim. Bilo je i malo teško posle devet godina kad je trebalo da odem, ali sa druge strane Partizan me je iznedrio kao čoveka i fudbalskog radnika", naveo je Arnaut.

On je naveo da u Čukaričkom ima dosta prostora za napredak.

"Nisam došao ovde da popravljam stvari i da nešto rešavam. Svestan sam da ima prostora za napredak, trebalo bi da pomognem u tome. Razgovori su dugo trajali, baš zbog činjenice da sam želeo sve ljude da bolje upoznam. Takođe, ne bih voleo da radim u nekom klubu gde mene neko ne želi. Dobio sam jasan zaključak da ljudi ovde žele da budem deo priče u Čukaričkom", rekao je Arnaut.

