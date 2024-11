"ČEKA NAS TEŠKA UTAKMICA": Milošević pred Napredak zabrinuo "grobare"

Fudbaleri Partizana dočekaće u nedelju od 16 časova na svom terenu ekipu Napretka u 16. kolu Superlige Srbije.

FOTO: FK Partizan

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je da očekuje tešku utakmicu protiv Napretka i dodao da je ekipa iz Kruševca uvek motivisana kada igra protiv "crno-belih".

- Napredak je već tradicionalno ekipa, koja je dosta nezgodna po nas. Veći deo analize uoči ovog meča smo radili na osnovu prve utakmice sa Napretkom, koja je odigrana pre nekoliko mesreci. Očekuje nas ponovo jedna teška utakmica protiv rivala koji je uvek motivisan protiv nas - rekao je Milošević.

Trener crno-belih je potom govorio i o kadrovskim problemima u Partizanu.

- Kada su u pitanju povređeni igrači neće biti Gajasa Zahida i Đorđa Jovanovića. Prezadovoljan sam kako je prošla ova reprezentativna pauza, svi su došli u dosta dobrom stanju. Što se tiče ostalih, možemo da računamo na sve za utakmicu i to je ono što je dobro - rekao je Miloševića i dodao da se ekipa adaptirala na nove vremenske uslove.

FOTO: FK Partizan

Milošević je u prvom mandatu na klupi Partizana debitovao u martu 2019. godine porazom od Napretka (0:1).

- Jeste bio poraz, ali kasnije kada sam analizrao taj meč i tih par meseci. Ta utakmica je bila dosta dobra za mene i nas sve. Bili smo u prilici da odmah analiziramo sve loše što radimo, pobede u prvih par utakmica mogu da vas zavaraju. Mi smo iskoristili taj poraz da naučimo iz njega i da mnogo bolje sagledamo stvari i probleme u kojima se nalazila ekipa. Imali smo više mečeva sa Napretkom, svaki put su utakmice bile "na nož". Uvek smo visili, neke smo dobijali, neke nismo, uvek je bilo teško - rekao je Milošević.

Trener Partizana je ponovio da "crno-bele" sutra očekuje teška utakmica protiv Napretka.

- Oni uopšte nisu loša ekipa kao što je u jednom momentu delovalo, a pred naš meč sam siguran da će biti na svom nivou i da će jako teška utakmica. Kvaliteta imaju, nije to samo borba i trka, a i te kritike predsednika su doprinele da se malo probude. Siguran sam da i pored toga imaju ozbiljan kvalitet u nekim igračima. Čeka nas jako, jako teška utakmica - rekao je Milošević.

Milošević nije želeo da govori o očekivanjima do kraja polusezone.

- Ne želim da spekulišem, a i ja prvi insistiram na tome da gledamo prvu sledeću utakmicu. Glupo bi bilo da ja nešto kalkulišem i sabiram. Kad se završi, gledamo ka sledećoj i nema razloga da menjam. Mi smo već sad u jednoj dosta, da ne kažem dobroj, ali solidnoj situaciji na tabeli s obzirom na to kako je bilo kad sam došao. To ide u dobrom smeru. Ekipa je sklona padovima i u toku igre, a i kad su u pitanju utakmice vezane. Upravo zbog toga ne želim da pomislim da smo bolji nego što jesmo. Bili su bolji rezultati, ali imali smo padova. Par negativnih rezultata bi moglo da nas odvede na pogrešan put, to je ono što ne želimo. Zato insistiram da svaka utakmica bude kao evropska i da poštujemo rivale i da nam je svaka utakmica baraž ili plej-of - rekao je Milošević.

Trener Milošević je naveo da je zadovoljan kako ekipa napreduje.

- Jedina stvar koja je bila bitna su rezultati. Trudili smo se da taktički, da zahteve uskladimo sa onim što ekipa može protiv određenih protivnika. Uspevalo nam je do sada da mi iz stručnog štaba pronađemo načine kako da dođemo do bodova. Najbitnije je da su momci pronalazili načine, slušali su i uspevali su u dobroj meri da to sprovedu na terenu protiv svih protivnika - rekao je Milošević.

Foto: M.Vukadinović

I dodao u istom duhu.

- Trudićemo se da to i dalje nastavimo. Jako je bitno da mi koji analiziramo i pokušavamo da napravimo neku taktiku za određenu utakmicu imamo u glavi šta je to što zaista ekipa može, ne šta mislimo da bi bilo dobro. Došli smo do određenog dobrog nivoa, jer ne bi ni pobedili ekipe kao što su Čukarički, TSC, Novi Pazar... Kragujevac nije bila pobeda, ali je bilo blizu - rekao je Milošević.

Milošević je potom pohvalio Bibarsa Natha.

- Taj pobednički mentalitet je nažalost nešto nosite u sebi. Jako teško ga je naučiti, dobra stvar je što je bez obzira na stanje u klubu, mentalitet ovog kluba i to počinje od mlađih kategorija jeste taj pobednički mentalitet koji se stvara od već od 10, 11. godine. Natho je pravi primer zbog toga što demonstrira na terenu, ne pričom kako treba da se ponaša, šta treba da radi, kakav treba odnos da ima pored ekstremnog kvaliteta koji ima. Ja sam bio stranac 13 godina u raznim klubovima u Evropi i to jeste suština, da vi pored kvaliteta, koji donosite, budete primer nekim klincima. Da preko vas te ekipe stvaraju te nove mlade igrače, to treba da bude parametar. Da kad stranac dođe da se ne gleda samo fudbalski kvalitet, već i ljudski kvalitet - rekao je je Milošević.

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Trener Partizana je na kraju pozvao navijače da u što većem broju dođu na utakmicu sa Napretkom.

- Povratak navijača na stadiona je imao fenomenalan odjek kada su u pitanju igrači i to je jedna dimenzija fudbala. Nadam se da će naši navijači to zaista da shvate i da u narednom periodu budu uz nas. Podrška je bitna u jako teškim momentima. Ovi momci su bili dugo bez publike na tribinama i fenomenalno je videti uzbuđenje kad znaju da će biti 10.000, a bilo je i 20.000 navijača. Hvala što ste do sada dolazili. Mogu da obećam sigurno da će momci dati sve od sebe, to je sigurno - rekao je Milošević.

