DIGLA SE FRKA OKO ZVEZDINOG KAPITALCA! Crveno-beli ga "ukrali" Partizanu, a sada se pojavila strašna dezinformacija

Podigla se pre dva dana frka informacijom da rimski Lacio želi da dovede talentovanog Đorđa Rankovića iz mlađih kategorija Crvene zvezde.

M. Vukadinović

Nastao je pravi haos zbog "srpskog Žoao Feliksa", a čitavu situaciju je pojasnio direktor Omladinske škole Crvene zvezde Nikola Jelić.

- Na Đorđa Rankovića se ozbiljno računa. Doveli smo ga iz Partizana kao jednog od najvećih talenata generacije 2007, i u skladu s tim je potpisao ugovor na proleće 2023. godine u trajanju od tri godine. Tako da, Ranković je ugovorom za Zvezdu vezan do leta 2026. godine. Normalno je da postoji interesovanje brojnih klubova, pogotovo nakon što je skrenuo pažnju igrama na Evropskom prvenstvu za kadete i to je samo pokazatelj da Zvezdina škola radi odlično. Dobar je bio i ove jeseni, ali verujem da će na proleće biti još bolji. Kao što rekoh, kao klub nismo dobili zvaničnu ponudu i ne znamo ko je plasirao priče da Đorđe ide u Lacio. Zvezda na njega ozbiljno računa, o čemu svedoči činjenica da je već bio sa prvim timom na pripremama. Česte su priče da su naši juniori na meti stranih klubova, što je i normalno, ali mi kao Zvezda radimo sve da im obezbedimo najbolji fudbalski razvoj, što se videlo u slučaju Erakovića, Nedeljkovića, Mijatovića, i sada Maksimovića - rekao je on za Meridian sport.

Interesantno je da je Ranković u Zvezdu došao iz Partizana 2022. godine, a prošle godine je na 27 mečeva postigao 10 golova i upisao još 12 asistencija.

Ranković je prošlog leta prošao pripreme sa prvim timom Zvezde, te stigao i da debituje na prijateljskoj utakmici protiv lučanske Mladosti.

