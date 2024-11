"ORLOVI" TRAŽE ZRNO SREĆE: Danas u Nionu žreb za baraž Lige nacija - protiv koga igra Srbija?

FUDBALSKA reprezentacija Srbije je šaku sreće imala u najmanje tri od ukupno šest utakmica tokom ovogodišnje Lige nacija. Ista ta sreća nas nije pogledala u jednom od najboljih izdanja selekcije koju predvodi Dragan Stojković na meču poslednjeg kola kada smo nadigrali Dansku u Leskovcu.

Foto: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

Zbog tog remija će zato u petak "orlovi" da budu u žrebu za baraž, a ne u onom za četvrtfinale Lige nacija. Tačno u podne u sedištu UEFA u Nionu kuglice i nečija ruka u providnom "ćupu" odlučiće na koga će naši fudbaleri u dvomeču za opstanak u evropskoj eliti Lige nacija. Zrno sreće biće nam potrebno pre nego što iz jedne od kuglica izađe ime Ukrajine, Austrije, Turske ili Grčke.

Dosadašnja istorija duela vrlo jasno kaže da je najnepoželjniji rival Ukrajina. Prvo, zbog toga što je u dosadašnjih sedam duela nikada nismo pobedili, što smo samo jednom remizirali i čak šest puta izgubili. A zatim i zbog činjenice da je aktuelni politički trenutak takav da Ukrajinci imaju više političke, nego sportske motive da u sportskim duelima sa Srbijom pričaju i ponašaju se isključivo sportski.

Selektora Stojkovića i njegovu selekciju do sledećeg izazova sa jednim od četiri potencijalna rivala čeka odmor do marta 2023. godine. Zapravo, čim se sazna ime protivnika, krenuće se u detaljnu analizu i pripreme tog dvomeča koji će se igrati prvo 20. marta na gostujućem terenu, a zatim i revanš 23. marta na jednom od stadiona u Srbiji. Piksijeva najveća briga trenutno je činjenica da on u toj prvoj utakmici u gostima neće moći da računa na sjajne štopere Strahinju Pavlovića i Nikolu Milenkovića, kao i na brzonogog vezistu Andriju Živkovića i levog beka Aleksu Terzića koji zbog crvenog ili žutih kartona moraju na pauzu od 90 minuta.

Osim ovih "administrativnih" problema, za Stojkovića je mnogo veća glavobolja suvoparan golgeterski učinak naših strelaca na šest utakmica Lige nacija. U tih 540 minuta fudbala i gol-razliku 3:6 ispostavilo se da je Aleksandar Mitrović samo jednom pogodio mrežu Švajcaraca u Leskovcu (prvi je bio autogol Elvedija) i Terzić istog rivala u Cirihu. Dakle, u predstojeća dva duela baraža trebaće nam i raspoloženiji strelci.

Dok ne saznamo ime protivnika i dok ne sačekamo mart 2025. i vidimo da li smo za elitu ili selidbu u B diviziju Lige nacija, potrebno je napraviti praktično dva modifikovana tima za duele od čijeg ishoda će da zavisi i atmosfera u timu pred start kvalifikacija za Mundijal 2026. godine koji je zakazan takođe za mart.

Petočlana delegacija FUDBALSKI savez Srbije će na žrebu u Nionu da predstavlja petočlana delegacija. Na njenom čelu je generalni sekretar Branko Radujko, a uz prvog operativca FSS će biti selektor Dragan Stojković, direktor reprezentacije Stevan Stojanović, direktor medija sektora Nebojša Petrović i portparol Milan Vuković.

